"Vie de chien" de Primero est la découverte belge de la semaine sur LN Radio

Le rappeur bruxellois, membre fondateur du collectif L'Or du Commun qu'il a formé en 2012 avec Swing et Loxley, poursuit donc son petit bonhomme de chemin en solo. Désormais, il pose sa voix sur des récits personnels. Il se dévoile comme jamais auparavant. "Mes débuts, je me plaçais dans un rôle d'observateur : les compos parlaient de ce que je voyais. Je me suis ensuite tourné vers la fiction en pensant mes morceaux comme de véritables scénarios. Aujourd'hui, la musique est le réceptacle de mes sentiments et de mon vécu", explique-t-il.

C'est le cas sur "Vie de chien", la découverte belge de la semaine à venir sur LN Radio. "Entre charmes mélancoliques, fêtes sans fin, astrologie, traumatismes et romantisme, les morceaux de Primero questionnent la nature humaine, son rapport au monde et à la jungle urbaine", indique la note d'intention qui accompagne le titre. Difficile de contredire cela lorsqu'on entend Primero chanter : "Mais je veux le beurre et l'argent du beurre/La chaleur et la neige en hiver/Des voisins toujours de bonne humeur/Même quand je fais du bruit dans l'immeuble/Moi qui pensais garder la liberté de devenir ce que j'ai envie d'être/Comment mener la vie d'une leader/Sans bâton dans les enjoliveurs". Et sur le refrain, il enfonce le clou : "Seul au royaume des éternels insatisfaits/Les gens me gueulent qu'il n'y a aucune raison d'être contrarié… C'est vrai".

Une fois de plus Primero fait parler ce flow langoureux qui est sa marque de fabrique. Le tout sur un instrumental tout en douceur qui fait mouche dès la première écoute. Les autres morceaux formant Fragments sont à l'avenant, "inspirés de faits réels, mais aussi marqués au fer rouge par les écrits d'Amin Maalouf et différents récits d'anticipation."

Primero trace sa route à sa manière, lui qui est désormais signé chez Idol, la maison de distribution qui se charge de Lomepal et des excellents L'impératrice. Ses Fragments apportent une nouvelle dimension à son œuvre déjà marquée précédemment par ses duos avec Zwangere Guy, Béesau et Lous and The Yakuza. Ou ses collaborations avec Nekfeu, PH Trigano, Phasm ou Le Motel. Rien que du beau monde.

Charles Van DIevort