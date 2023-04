Quatrième titre de la saison pour Daniil Medvedev: "J’ai un peu tremblé…"

"C'est vrai je n'étais pas au mieux, expliqua l'Italien lors de la remise des prix. J'étais un peu malade ce matin en me levant. Je ne suis pas parvenu à jouer mon meilleur tennis contre Daniil. J'ai disputé ici la première grande finale de ma carrière il y a deux ans et aujourd'hui je m'incline encore à Miami. J'espère pouvoir conjurer le sort ici dans le futur car j'apprécie ce tournoi."

En s'imposant à Miami, Medvedev a décroché le cinquième Masters 1000 de sa carrière, dix-huit mois après Toronto. Statistique aussi intéressante, ce 19e titre (NdlR : 18 sur dur, un sur gazon) du Russe dans sa carrière a été décroché dans un 19e tournoi différent. Jamais l'ancien numéro un mondial n'a remporté deux fois la même épreuve. "C'était un match difficile, on a connu le jour le plus chaud et plus humide du tournoi. Je pense que Jannik a souffert physiquement après une grosse demi-finale contre Alcaraz. Il a essayé de ne pas le montrer mais cela se voyait. Je n'avais plus remporté un Masters 1000 depuis dix-huit mois, c'est certainement pour cela que j'ai un peu tremblé quand je menais 2-0 dans le second set. Vous savez, j'ai travaillé dur après une saison 2022 qui manquait de régularité. Je disputais des matchs intéressants puis je perdais face à de bons joueurs. Cette saison, je joue de mieux en mieux. On a travaillé sur des détails avec mon équipe et cela porte ses fruits."