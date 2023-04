Malgré la défaite de Roulers en finale de la CEV Cup, quel coup de projecteur sur le volley belge!

Volleybelgium était évidemment bien représentée alors que Vincent Perin, le président du VBC Waremme, n'aurait manqué ça pour rien au monde, tout comme Filip Van der Bracht. Le manager de Guibertin avait d'ailleurs les yeux qui pétillaient en entrant dans la salle à quelques minutes du premier service. "C'est tellement beau de voir une salle autant remplie", se réjouissait-il. L'exploit de Roulers lors de la manche aller à Modène n'avait d'ailleurs pas laissé indifférent non plus Maaseik. Pas rancuniers d'avoir été éliminés en quarts de finale de la CEV Cup par Roulers, les Limbourgeois, principaux rivaux des Ouest-Flandriens dans la course au titre national, avaient fait la pub du match sur leurs réseaux.

Ce mercredi, tous les yeux du volley belge étaient tournés vers l’ouest de la Belgique et s’ils auront vibré avec la Team Blue, répondant à la sono et jouant son rôle de supporters face à une trentaine de suiveurs italiens, ils n’ont pu que constater la supériorité de Modène. Le club du Belge Tomas Rousseaux, enfant du Knack, a rectifié le tir et a montré que ses douze titres européens n’étaient pas usurpés.

Pourtant, il ne fallait que deux sets à Roulers pour décrocher un 2e titre européen, 21 ans après le premier, ou alors gagner le set en or mais même si l’Argentin Koukartsev et le bloc roulariens ont donné du fil à retordre, en ayant même deux balles de set dans la première manche, la pièce est tombée de l’autre côté. Une petite déception mais qui n’a pas gâché l’après-match des vice-champions d’Europe.

Roulers 0-3 (SO 9-15) Modène CEV Cup - Finale retour