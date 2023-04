Quand Victoire Cravatte taille un costard aux hommes

À notre connaissance, cela ne s'était jamais encore produit en Belgique. Dimanche, sur le quinze kilomètres du trail de la Sainte Agathe (Laforêt), une demoiselle s'est imposée au scratch. Victoire Cravate, Libramontoise de 22 ans, a laissé derrière elle 62 participants dont une majorité d'hommes. Isolée en tête à la moitié de la course, elle s'est imposée avec plus de deux minutes d'avance sur Romain Pierret et près de trois minutes sur David Barthélemy. "Jusqu'à mi-course, j'étais avec celui qui termine finalement troisième, nous explique cette étudiante à la KUL (Leuven) en littérature et linguistique anglais/néerlandais. On se passait et se repassait mais je pense qu'il ne supportait pas trop que je sois devant. J'étais bien, pas du tout dans le rouge. Du coup, après le ravitaillement, j'ai accéléré et je me suis retrouvée seule. Je dois bien avouer que j'étais complètement perdue. C'était la première fois que je me retrouvais sans hommes devant moi. Sur la ligne d'arrivée, mes parents étaient complètement surpris. Ils ne s'attendaient pas à me voir si vite puisque personne n'avait encore bouclé le parcours quand j'ai terminé…" La suite ? Amusante. Comme d'habitude en course à pied, il y a eu un podium hommes et un podium femmes. Du coup, le 4e de la course, un Français habitué des courses par chez nous, a été invité à monter sur la troisième marche masculine, chose à laquelle il ne s'attendait pas vraiment.