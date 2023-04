Un petit match pour le retour à Louvain... et pour la première de Lisa Lichtfus

699 jours plus tard, une Wallonne a été titulaire avec les Red Flames. Un an, 10 mois et 30 jours après Constance Brackman contre le Luxembourg, dans une équipe amputée de quasiment toutes les Anderlechtoises (Covid) ce 12 juin 2021, Ives Serneels a opté pour Lisa Lichtfus entre les perches.