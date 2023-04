L’armée attire à nouveau les jeunes: “Je suis heureuse de voir qu’ils ont envie de servir leur pays”

À lire aussi

L'armée doit en effet recruter 10.000 militaires d'ici 2024. "J'essaye de mettre en place des initiatives dynamiques et modernes, souligne la ministre socialiste. Ce qui marche bien au niveau des postulants. Ici, en 2023, on va recruter 4110 personnes, 2500 militaires et 760 civils. On est certainement un plus gros pourvoyeur d'emplois en Belgique. Et au moment où je vous parle, alors qu'on vient de démarrer la campagne de recrutement 2023, les chiffres du mois de mars sont très positifs. On reste prudent mais on voit qu'on était à 4448 postulants, tandis que l'année dernière, on est à 3800, ce qui était déjà plus qu'en 2021".

Le plus grand défi de l'armée belge

Depuis la rentrée 2022, il est également possible de suivre une option d'étude Défense, prévention et sécurité dès la quatrième année de l'enseignement secondaire technique. Ce projet, initié par la Défense et en collaboration avec différents métiers de la sécurité, a entre autres pour objectif de permettre de faire connaissance avec le secteur et de préparer les élèves au métier de militaire.

"D'après les premiers chiffres, 360 jeunes se sont inscrits en Flandre et parmi eux, 191 ont choisi les métiers de la Défense, précise-t-elle. Il y a des demandes un peu partout pour en ouvrir davantage, du côté wallon également. On voit aussi des listes d'attente qui sont en train de s'allonger, je suis vraiment heureuse de voir qu'il y a encore des jeunes qui ont envie de servir leur pays, d'assurer la sécurité et d'apporter de l'aide à la population".