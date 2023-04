L'avis de l'expert : à l’Union ou ailleurs, Van der Heyden devra gérer sa hargne

Et de quinze ! Après une faute sur Adli à la 25e minute de jeu, Siebe Van der Heyden a écopé de son quinzième carton jaune de la saison (!) et manquera la manche retour face à Leverkusen jeudi. Si le Belge a montré qu’il avait le niveau pour ces matchs de haut niveau en livrant une prestation plus que correcte, il a dû tirer sur le frein à main pour ne pas recevoir une seconde carte synonyme d’expulsion. Le joueur de 24 ans sait que sa hargne dans les duels peut parfois se retourner contre lui. Il s’agit là de son gros point de travail pour passer un palier dans sa carrière. Palier qu’il devrait franchir dès cet été après avoir passé quatre ans à l’Union. Après avoir été tout proche de signer à Majorque l’été dernier, VDH sera sans doute l’un des Unionistes qui surfera sur la vague pour décrocher un beau transfert dans un autre club. Où il devra à tout prix soigner ses statistiques de cartons jaunes…