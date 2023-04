Depuis, de nombreuses décisions ont été prises pour répondre aux ambitions européennes de réduction des gaz à effets de serre. Avec, souvent, les automobilistes et vacanciers pointés du doigt comme principaux responsables des maux de la planète. Et à qui l’on impose bien des sacrifices comme celui de se débarrasser de sa voiture avant même qu’elle soit arrivée en fin de vie.

Certes, on ne peut nier les importants efforts à réaliser. Mais l’exemple doit aussi venir d’en haut. Et force est de constater que nos décideurs ne respectent pas tous ce qu’ils imposent à leurs administrés. Comment expliquer aux vacanciers qu’ils doivent limiter leurs trajets en avion quand le président du conseil européen et ancien Premier ministre belge Charles Michel, multiplie les vols courts en jets privés ?

Comment justifier que nos ministres laissent les moteurs de leur voiture tourner plus d’une heure alors qu’ils participent à une conférence de presse ? Il est n’est pas tout d’imposer le changement aux citoyens, il faut aussi balayer devant sa porte.