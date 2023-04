"Il faut aller vite, très vite pour sauver": la nièce d’Olivier Vandecasteele a marqué les esprits

Dans la foule et parmi la famille, l’émotion était intense ; beaucoup avaient les yeux rougis par les larmes. Des moments de silence, entrecoupés d’applaudissements et de chansons remplis d’espoir mais aussi de souffrance à l’image des titres "Image" de John Lennon et "Tous les cris les S.O.S" de Daniel Balavoine, ont marqué le début de l’enfermement de la nièce du travailleur humanitaire tournaisien.

"C'est injuste de devoir en arriver là pour que le gouvernement réagisse, peut-être… afin de le ramener à ses proches. Il était important pour moi de montrer mon soutien, en conscientisant aussi mes enfants qui feront partie des citoyens de demain", nous dit Florence, une habitante de Tournai. Un peu plus loin, Jean-Luc, venu de Mouscron, semblait lui aussi très bouleversé, tout en exprimant une certaine colère : "La situation épouvantable d'Olivier Vandecasteele dure depuis trop longtemps. On est proche du dénouement et j'espère de tout cœur que ce sera la dernière fois que l'on participera à ce type d'actions aux côtés de sa famille. "

La jeune femme entendait ainsi dénoncer la lenteur des avancées pour la libération de son oncle Olivier Vandecasteele, incarcéré en Iran depuis plus d'un an." Je ne veux pas prendre sa place, car ce qu'il endure dépasse l'entendement (isolement, stress, douleurs, manque de sommeil, de nourriture…), mais que la population se rende compte des conditions atroces de sa détention. Le traitement qu'il subit est inhumain et humiliant. Il faut continuer à sensibiliser les autorités belges, qui ont tout en mains pour obtenir la libération d'Olivier. Malgré les avancées, on n'a toujours pas de délai, de perspective…"..

"Durant ces 24 heures, j'ai été très émue par le soutien de la population. Aujourd'hui, il faut aller vite, très vite pour sauver Olivier", a déclaré Manon à sa sortie de la cage, sous les applaudissements d'une centaine de personnes.

"La nuit a été calme et Manon a pu dormir quelques heures. Elle voulait faire 24 heures afin de montrer que ce qu'Olivier vit là-bas n'a rien de comparable avec son emprisonnement ici à Tournai", a expliqué sa maman, Nathalie Vandecasteele.

"C’est elle qui a choisi de faire cette action. On aurait préféré ne pas l’organiser, mais cela avance trop lentement. Olivier peut sortir une demi-heure par jour, ça, c’est le calvaire qu’il vit au quotidien depuis 425 jours. Il a été transféré de prison, mais sa condition se dégrade, sans couverture et sans matelas."

Durant les 24 heures de l’action, les citoyens ont été invités à rédiger sur place ou à déposer dans une urne un courrier adressé aux responsables politiques belges en charge du dossier.

L’ensemble des courriers sera déposé vendredi 28 avril au Ministère des Affaires Étrangères. Pour celles et ceux qui ne pouvaient se rendre à Tournai pendant ces 24 heures d’emprisonnement, les lettres peuvent encore être envoyées à l’adresse lettreaugouvernementbelge@gmail.com jusqu’au mercredi 26 avril.