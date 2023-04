L’horizon s’obscurcit un peu plus pour Virton

Mathématiquement, le coup reste jouable. Mais si l’on s’en tient au contenu et aux tristounettes prestations livrées par l’Excelsior ces trois dernières semaines, la relégation en Nationale 1 apparaît de plus en plus inéluctable pour des Virtonais qui, en outre, n’ont plus leur sort en mains. Avec désormais quatre unités de retard sur le duo Standard - Genk à deux journées du terme, les hommes de José Jeunechamps sont contraints de réussir un 6 sur 6 face à leurs concurrents directs, tout en espérant un autre faux pas d’au moins une des deux formations. Mais comment rêver d’un double succès quand on observe les difficultés offensives d’une équipe dont les (demi) occasions pouvaient se compter sur les doigts d’une main à la Dakota Arena de Deinze ce samedi ? Sans parler des errements défensifs, comme les erreurs de placement ou les cadeaux offerts aux attaquants adverses (l’"assist" de Vinck sur le 2e but) ?