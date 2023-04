L'Humeur : Elon Musk a fait de Twitter un chaos

Derrière ce changement se cache la stratégie d’Elon Musk mise en place récemment pour authentifier les utilisateurs et générer de nouveaux revenus. Depuis qu’il a racheté l’oiseau bleu, le milliardaire américain ne cesse de dénaturer ce réseau social. À tel point qu’il en devient illisible et incompréhensible pour les membres les plus actifs. Si l’entrepreneur avait promis de faire de Twitter "la source d’information la plus fiable" au monde, il semble plutôt avoir amplifié la voix de propagateurs notoires de désinformation sur la plateforme, d’après de nombreuses analyses universitaires. Résultat, des personnalités publiques, des professeurs, des médecins, qui avaient par exemple pris pour habitude de partager des messages de santé publique, quittent le réseau social. Ce qui ne doit pas déranger son propriétaire, lui qui depuis son arrivée à la tête du réseau social, a partagé de nombreuses théories du complot par le biais de son compte personnel.