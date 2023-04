Le ministre Frank Vandenbroucke veut réformer le secteur des soins infirmiers pour "augmenter l'attrait de la profession"

"Une vaste réforme est donc vraiment nécessaire pour préparer nos soins infirmiers pour demain et augmenter l'attrait de la profession, souligne le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique. Cela signifie que nous passons sous la loupe non seulement les profils infirmiers, mais aussi la liste des actes infirmiers dans son ensemble".

Un avis rendu ce lundi à la demande du ministre de la Santé doit servir de point de départ à cette transformation. Un groupe de travail indépendant dirigé par la professeure Ann Van Hecke (UGent) a délivré des recommandations en vue de différencier les tâches du personnel, c’est-à-dire créer des fonctions aux tâches différentes au sein d’un même groupe professionnel, et étudier comment déléguer les différents actes, soit le fait d’exécuter des tâches à la demande d’un prestataire qu’on ne peut accomplir indépendamment de celui-ci. Une des pistes de réflexion implique également le fait de redistribuer des tâches entre des groupes, ceux-ci pouvant ensuite les accomplir de manière autonome.

Par ailleurs, le statut d’aidant qualifié est désormais instauré. Ce statut permettra donc de déléguer d’une manière légale certains soins infirmiers à un aidant qualifié.

Dès ce mardi 25 avril, les premières discussions commenceront à la Chambre des représentants sur deux projets de loi : le premier concerne l’introduction des fonctions d’"assistant en soins infirmiers" et le second celui "d’infirmier chercheur clinicien" dans la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé.