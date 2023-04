Helena Wyckaert battue en padel : "Beaucoup de progrès, mais il reste beaucoup de boulot"

Malmenée dans la première manche, la paire belge s'est accrochée jusqu'à 3-3, 30-30 par la suite. Un équilibre relatif s'installait dans les échanges.

Mais, la différence, c'est que les Espagnoles sont capables d'adapter les curseurs de leur jeu en fonction des besoins. "On a vu de gros progrès par rapport à l'an passé, analyse Helena Wyckaert qui était encore essoufflée. Avec An-Sophie, nous avons insisté sur la nécessité de s'amuser. L'objectif est atteint. Le score était secondaire. On a mené 3-2 dans le deuxième set (rires). Mais, elles ont ajusté leur tactique pour gagner quatre jeux plus tard. C'est vraiment impressionnant. Elles sont capables de mettre plus de pression si besoin. Il nous reste encore beaucoup de travail avant de rivaliser avec ce type de joueuses." Direction la Suède pour la suite de sa saison.