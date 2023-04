"Il a fourré sa langue dans ma bouche" : le pire invité de "La Méthode", c'est lui

"C'est dans la matinale en radio que ça s'est passé", explique l'animatrice, à Cinérevue ; au sujet de l'étalon italien qui l'avait embrassée de force en off. "Il m'a prise dans tous les sens sur le plateau. Et quand il est parti, hors antenne, il a fourré sa langue dans ma bouche. Le soir, il devait être dans 'La méthode'. Cauet m'a demandé si on l'annulait. J'ai dit non. Et là, il a été obligé d'être correct. Il l'a compris rien qu'à ma façon de le regarder."