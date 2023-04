La chronique de Jonathan Lange : le destin doré de KDB

La manière avec laquelle KDB a marché sur Arsenal et la Premier League l’a rappelé puisqu’il a été la clef de ce sommet avec une liberté qui lui a permis de tout faire exploser. De quoi valider l’hypothèse folle d’un triplé inédit pour City. Les hommes de Pep Guardiola se retrouvent en position d’y croire plus que jamais en ayant repris la main en championnat, avec une finale de Cup qui l’attend le 3 juin prochain contre le voisin Manchester United. Avant peut-être de mettre le cap sur Istanbul le week-end suivant pour assouvir ce rêve de Ligue des champions pour l’instant inassouvi. Pour ne pas laisser l’histoire inachevée.

Cette Coupe aux grandes oreilles dessine un fantasme et un horizon. Le fantasme d’une équipe construite pour enfin la soulever et l’horizon des grands champions. Un couronnement printanier pour rêver aussi d’un prolongement automnal. Avec en ligne de mire la course au Ballon d’or.

Réformé, le trophée est attribué sur une saison. Les têtes d’affiche qui ont brillé au Qatar jouent heureusement pour KDB au Paris SG, ce qui va compliquer la vie de Lionel Messi ou de Kylian Mbappé et faciliter par ricochet la sienne et celle d’Erling Haaland. À condition donc de se bâtir un destin européen à défaut de s’être imposé comme le roi du monde. Le Real Madrid qui s’avance est un formidable tremplin dans cette quête. Que KDB a tout pour mener à bien.

Le Gantois symbolise la montée en puissance de cette équipe de City programmée pour régner parce qu’elle a compris qu’il fallait mieux gérer l’hiver pour briller au printemps plutôt que l’inverse. Renverser le tenant du titre emmené par le Ballon d’or de l’an passé est un impératif pour se poser en successeur de Karim Benzema. Pour grimper de deux marches sur le podium où De Bruyne a pris place l’an dernier pour la première fois, lui qui arrive dans ses plus belles années. Celles qui doivent être encore un peu plus dorées.