"C’est pas sorcier" : 30 ans après, le célèbre camion a été retrouvé... métamorphosé

Vous vous souvenez du générique de C'est pas sorcier, l'émission de vulgarisation scientifique de France 3 ? Le Figaro a retrouvé la trace de l'énorme semi-remorque blanc américain, modèle Kenworth W900, que conduisaient Marcel à l'époque, avec Jamy Gourmaud et Frédéric Courant lui aussi métamorphosé aujourd'hui (mais aussi Sabine Quindou) à son bord. "Je l'ai acheté il y a plus de 15 ans à une société d'événementiel basée à Valence qui avait pour client Coca-Cola et qui l'avait repeint en rouge pour eux", a ainsi raconté Raphaël Jacot, le propriétaire, au Figaro.