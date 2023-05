Quelle sera la meilleure danse folklorique de France en 2023 ?

Lors de la soirée présentée par Cyril Féraud, dix nouvelles troupes amateures, parmi elles trois nouvelles régions : la Guadeloupe, les Hautes-France et le Centre-Val de Loire se présenteront face au jury composé de l'ex-Miss France Mareva Galanter, le chanteur Vincent Niclo, l'acheteuse d'Affaire Conclue Caroline Margeridon et le journaliste Laurent Luyat. "Nous, on est là pour juger sur quatre critères : les costumes, la technique de danse, la musique et l'émotion", explique Vincent Niclo qui donne ensuite une note sur vingt à la prestation qu'il vient de voir.

"Le débat a fait rage"

Mais les avis des membres du jury qui se considèrent avant tout comme de simples spectateurs divergent souvent. "Chaque année, ça se prend la tête entre les quatre parce que chacun défend sa région, son coup de cœur et apporte ses arguments", explique Cyril Féraud. "Cette année, le débat a fait rage. Tout le monde y est allé de ses arguments. On pensait qu'ils n'allaient jamais se mettre d'accord."

"Attachée aux traditions et aux valeurs essentielles", Mareva Galanter avoue avoir souvent eu la larme à l'œil lors de l'émission. "Cette notion de transmission et intergénérationnelle est omniprésente et très forte. Et, elle me touche à chaque fois. Comme l'année dernière, j'ai donc eu des larmes", confie-t-elle avant d'ajouter qu'un "retour aux traditions et à l'essentiel fait énormément de bien."

En tout, pas moins de 300 danseurs viendront performer sur la scène du Royal Palace, à Kirrwiller, en Alsace. L’espace sera aménagé afin de permettre aux troupes de recréer l’univers spécifique de chaque danse.

Les règles sont simples : les troupes passeront une à une et seront soumises au vote du jury. Suite à cette première prestation, ce dernier sélectionnera les sept finalistes qui auront l’occasion de proposer une nouvelle danse. Après délibération, la troupe gagnante sera désignée et succédera à la Nouvelle Aquitaine qui a remporté le concours l’année dernière.