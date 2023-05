Coupeur de têtes, le député N-VA Sander Loones ? “Je ne prends pas plaisir à voir les gens démissionner"

À lire aussi

"Ça ne me plaît pas que certains soient obligés de démissionner car ça démontre que le travail est mal fait. Eva De Bleeker, je n’ai jamais demandé sa démission. J’ai demandé celle d’Alexander De Croo car il a forcé sa secrétaire d’État à mentir et il a lui-même menti. Pour Sarah Schlitz, j’ai demandé sa démission parce qu’elle avait menti. Aucun politicien ne devrait accepter cela. Ce que l’affaire Schlitz a démontré, c’est qu’il y a beaucoup d’éthique au parlement. Je n’ai pas vu beaucoup de collègues défendre l’ex-secrétaire d’Etat. Tout le monde a compris qu’il y avait eu un mensonge. C’est ce que j’ai pu observer lors des nombreux contacts que j’ai eus avec les parlementaires des autres partis."

Le déclencheur de la démission a été l'assimilation faite par des Ecolo de la N-VA au régime nazi. Certains sont revenus sur le passé d'Honoré Loones, membre du VNV et grand-père du député. "Cette méthode n'était pas correcte. Mais Sarah Schlitz elle-même a dit qu'il n'y a aucun lien entre moi-même et l'extrême-droite." Sur l'histoire de son grand-père, Sander Loones rappelle que le bourgmestre d'Ostdunkerque et d'Ostende a été réélu avec plus de 90 % des voix qu'il a pu se représenter. "Ce qui démontre qu'il avait un soutien de sa population. Un centre universitaire a par ailleurs analysé le dossier de mon grand-père et a prouvé qu'il n'avait dénoncé personne. À l'inverse, il en a aidé beaucoup et a même affronté les Allemands."