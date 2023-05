Rochefort, champion des champions de D3

Match de gala à Mons pour ce trophée des Champions mais qui a filé entre les doigts du RAEC Mons. Une petite sensation au Tondreau d’ailleurs car les Dragons n’avaient plus perdu depuis le 7 janvier et la réception de Jodoigne. Surtout, le RAEC Mons n’avait jamais encaissé quatre buts cette saison (même si Mons n’a jamais joué plus de 90 minutes en match officiel cette saison).