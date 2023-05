Real Madrid - Manchester City: costauds, comme Vinicius et De Bruyne

D’un côté : un jeu dominant et très large où la recherche de solutions passe par une confiscation du ballon, davantage de patience et beaucoup de frappes lointaines. Avec à la clef deux ou trois tentatives dès les premières minutes qui ont poussé Thibaut Courtois à sortir deux gros arrêts. De l’autre côté : de la verticalité, de la vitesse, avec un jeu direct, plus pragmatique mais imprévisible. Le tout rehaussé d’une discipline tactique exceptionnelle et surtout d’une grande efficacité.

Alors que City comptait déjà six frappes au but à la demi-heure, c’est en effet sur sa toute première vraie tentative que le Real a ouvert la marque. Avec une sortie de défense et une course de Camavinga tout aussi fantastiques que l’envoi de Vinicius Jr placé hors de portée d’Ederson (36e : 1-0).

L’autre différence, c’est la roublardise et la rudesse des Madrilènes qui n’ont pas hésité à commettre des petites fautes discrètes, mais importantes. Ou des interventions plus crapuleuses, mais nécessaires pour casser le jeu et frustrer l’adversaire. Le but de Vinicius a aussi permis au Real de fermer encore plus le jeu, de manière évidemment nécessaire face à cette équipe de City capable d’exploiter les moindres failles… ce qui s’est passé plus tard.

Au fil des minutes, les Merengues ont semblé grandir en confiance. Que ça soit offensivement avec quelques contres fulgurants et des combinaisons tranchantes. Ou défensivement, avec des interventions de grande classe. Comme celle d’Alaba sur Haaland (56e), qui n’a pas été en mesure de proposer son rendement habituel. À l’instar de Kevin De Bruyne, dont on attendait davantage que ses deux frappes sur Courtois…

Du moins, jusqu’à la 67e minute, où tout a basculé paradoxalement dans la période la moins bonne de City. D’une frappe tendue aussi puissante que précise, KDB est parvenu à tromper Courtois (1-1) pour changer le nom du favori en vue du match retour. Grâce aussi à l’arrêt d’Ederson sur l’envoi de Tchouaméni en fin de partie (90e).

Mercredi prochain à Manchester, Ancelotti (qui fera tomber le record de 190 matchs de Ligue des champions désormais codétenu avec Sir Alex Ferguson) devra encore redoubler de malice pour embêter encore davantage les protégés de Guardiola. On imagine aussi que Courtois, auteur de cinq arrêts ce mardi, sera encore plus mis à contribution. Comme lors de la demi-finale retour de l’an dernier où il avait dû sortir neuf tirs de City pour filer en finale…

Real Madrid : Courtois, Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga, Kroos (84e Tchouaméni), Modric (87e Nacho), Valverde, Vinicius Jr., Rodrygo (81e Asensio), Benzema.

Man City : Ederson, Dias, Stones, Akanji, Walker, Silva, Grealish, Rodri, Gündogan, De Bruyne, Haaland.

Arbitre : M. Artur Dias (Por).

Avertissements : Kroos, Ancelotti, Gundogan, Camavinga, Silva.

Les buts : 36e Vinicius Jr (1-0), 67e DE BRUYNE (1-1)..