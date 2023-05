Soudal Open : Thomas Detry en position d’attente idéale

Avec sa carte de 67, Detry pointe dans le top 15, en position d'attente idéale et à seulement trois longueurs du Suédois Simon Forsström, actuel leader. "C'est un parcours où il faut se montrer patient. Sur les neuf premiers trous, j'étais très solide. Ensuite, j'ai commis quelques petites erreurs, notamment au putting. Mais, dans l'ensemble, c'est positif…"

Habitué, sur le PGA Tour américain, à sortir ses drives, il a, à Rinkven, multiplié les coups de fer au départ. "Ici, il faut d'abord faire preuve de précision. Les trous ne sont pas très longs mais ils cachent pas mal de pièges. L'important est d'être droit et de poser sa balle aux bons endroits pour pouvoir attaquer les drapeaux en confiance."

Mission accomplie pour le champion belge qui, rappelons-le, est le deuxième joueur le mieux classé du plateau (après l’Anglais Callum Shinkwin) et, forcément, l’un des principaux favoris. Dans son for intérieur, il sait qu’il a, lors de ce Soudal Open, une occasion en or de vaincre le signe indien et de soulever enfin son premier trophée sur un grand circuit professionnel. Devant ses supporters, ce serait évidemment génial. Mais il sait aussi que le chemin est encore long et qu’il devra, surtout, éviter cette fameuse mauvaise journée qui, si souvent, lui coûte très cher au décompte final.

Avec un score de 70 (3 birdies, 2 bogeys), l’autre star du swing national Nicolas Colsaerts a fait le job et pointe dans le cœur du classement, prêt pour une montée en puissance. Mention très bien aussi pour les pros belges Kristof Ulenaers (-1), Kevin Hesbois et Alan De Bondt (par). Les amateurs Lev Grinberg (-1), Jarno Tollenaire et James Skeet (par), et Charles Roeland (+1) ont également bien performé. La pendaison de crémaillère dans un tournoi pro a été plus compliquée pour le jeune Hugo Duquaine âgé de 15 ans. Stressé par l’évènement, la pépite de Rigenée s’est retrouvée souvent en galère et a rendu un 89 (+18), avec notamment un quintuple bogey sur le trou 7. Mais c’est le métier qui rentre. Nul doute que cette formidable expérience lui sera profitable pour la suite de sa carrière et qu’il fera déjà bien mieux ce vendredi pour fêter son seizième anniversaire.

