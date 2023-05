Le mystère Philippe de Dieuleveult : un documentaire pour une autre vérité

Photographie prise en 1985 par Jean de Dieuleveult de l'île aux Hippopotames, sur le fleuve Zaïre, l'endroit où son frère Philippe de Dieuleveult a disparu mystérieusement le 6 août 1985 avec six autres personnes.

Cependant, dès le 6 août 1985, date de la disparition de l’expédition, c’est le flou qui domine. On retrouve les embarcations mais aucun corps. Tout de suite, la thèse s’impose comme l’explication. Sans convaincre, car les zones d’ombre sont tellement nombreuses et certains témoignages laissent planer le doute… Les doutes.

Outre la nostalgie de revoir des images de la Chasse aux trésors, cette émission qui a fait le bonheur du service public français entre 1980 et 1984, lors de laquelle Philippe de Dieuleveult et son hélicoptère étaient aux quatre coins du monde, les jambes, les yeux et les oreilles des candidats en studio à Paris, c’est à une véritable enquête qu’on assiste dans ce documentaire. Car, dès le début, la thèse officielle de la noyade n’a pas convaincu tout le monde. À commencer par Jean, le frère de l’animateur disparu, qui sans relâche a tenté de démontrer que derrière cette vérité officielle se cachait autre chose. Un flambeau depuis repris par son fils Alexis, le neveu et filleul de Philippe de Dieuleveult.

Jean de Dieuleveult, frère de l'animateur Philippe de Dieuleveult.

Ce dernier en est persuadé, ce parrain qu’il admirait tant a été assassiné et on cache cette réalité depuis des décennies. Il n’hésite pas à parler d’une affaire d’État. Dans cette affaire, il y a tout ce qu’il faut pour faire un film digne des superproductions hollywoodiennes ou une série façon Homeland. Il y a d’abord ce globe-trotter pas comme les autres qu’est Philippe de Dieuleveult. Cet aventurier-né fait alors rêver tant de gens, lui qui a été dans 95 pays à une époque (le début des années 80) où voyager était encore un luxe. On finit par apprendre qu’il n’était pas qu’un journaliste et homme de télévision. Il faisait aussi partie des services de renseignements français.

Mais ça, on ne l’apprendra que bien longtemps après sa disparition. Il appartenait à une unité tellement secrète qu’elle n’apparaissait pas dans l’organigramme des services, celles des clandestins… L’excellente série française Le Bureau des légendes y est consacrée.

Une intime conviction

On croise également d’étranges personnages. Il y a André Hérault, spécialiste de l’Afrique, ancien mercenaire, bras droit de Thierry Sabine sur le Paris-Dakar et instigateur de l’expédition Africa Raft. Mais aussi Christian Prouteau, le fondateur du GIGN et de la cellule antiterroriste de l’Élysée en 1985, un photoreporter de Paris Match proche du maréchal Mobutu et un étrange entrepreneur belge qui vivait à Bujumbura : Guy Colette. Il est venu se greffer à l’expédition ; il n’était pas prévu dans l’équipe à l’origine. Selon Alexis de Dieuleveult, ce curieux personnage aurait été en lien avec les services libyens. À l’époque, rappelle-t-il, la situation était tendue au Zaïre, à cause de l’Angola, d’une part, mais aussi parce que “Mobutu avait également reçu des menaces du colonel Kadhafi en Libye”.

Philippe de Dieuleveult et ses quatre frères en 1983: Jean, Éric, Jacques et Yves.

Ajoutez à cela des mouvements de rébellion contre le pouvoir en place à Kinshasa, des mercenaires cubains appuyés par Moscou, des services de renseignement et même des unités de l’armée française dépêchées sur place.

Comme son père avant lui, Alexis de Dieuleveult en est convaincu, Philippe de Dieuleveult a réussi à franchir les rapides d’Inga. Il n’est pas mort noyé, cette histoire cache autre chose et on cherche à le dissimuler. Il en veut pour preuve ce cadavre qu’on a tenté de faire passer pour celui de son parrain alors que la médecine légale l’a formellement démenti.

Même si tout le monde parmi les proches de l’aventurier ne la partage pas, il a l’intime conviction que Philippe de Dieuleveult a été victime d’une bavure de l’armée zaïroise couverte par la France. Il l’a confié à plusieurs reprises dans la DH… Le documentaire se termine sur cette hypothèse.