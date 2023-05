Masters 1 000 de Rome : double déception pour Goffin après sa défaite contre Zverev

Sur une terre battue assez grasse à cause de l’humidité présente tout le week-end en Italie, David Goffin a été breaké dès le premier jeu de la rencontre mais notre compatriote a directement remis les pendules à l’heure sur l’engagement de l’Allemand, redescendu 22e mondial. Dans ce début de partie en mode diesel, on assistait à un troisième break en trois jeux (2-1) avant que Zverev ne passe à la vitesse supérieure pour prendre son service ainsi que celui du Liégeois grâce à un tennis plus puissant et plus précis : 4-1.

Mais la constance ne semblait pas être le maître mot de cet affrontement puisque l’ancien lauréat du Masters 1 000 de Rome en 2017 se trouait complètement sur son engagement pour laisser le natif de Rocourt revenir à 4-2 puis à 4-3 avec un premier jeu de service remporté suite à une grosse faute de Sascha et d’un ace. On avançait vers la fin du premier set avec un Zverev qui servait à 5-4 pour le set. Mais le champion olympique craqua complètement en perdant douze points de suite tout en montrant une grande frustration face à quelques bons retours de David Goffin qui passait devant à 6-5, dans une partie sans ligne conductrice. Grâce à un niveau de jeu plus élevé le numéro un belge allait chercher le premier set où il effaça un double break en sa défaveur : 5-7.

Zverev était complètement perdu face à notre compatriote qui proposait un excellent tennis : 0-2. Le lauréat du Masters retrouva de l’énergie pour revenir dans la partie et finalement prendre la deuxième manche : 6-3.

Dans le dernier set, les deux protagonistes conservèrent leur engagement jusqu’à 5-4 pour Zverev où David Goffin fut malheureusement breaké : 6-4.