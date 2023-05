Hockey: un véritable suspense du côté féminin

"Nous devrons survivre aux attaques de Gand en début de rencontre. Lors des deux dernières finales, nous avons à chaque fois encaissé trop rapidement. Nous devrons être capables de fermer la boutique s’il le faut, de conserver notre structure et de canaliser Nelen, Ballenghien et Gerniers. Nous sommes en confiance et, surtout, nous pourrons compter sur Valérie Magis absente, l’an dernier, en finale. Nos jeunes ont pris de la bouteille, Delphine Marien est vraiment excellente ces derniers temps."

Du côté de Gand, on ne veut pas dénaturer l’ADN de l’équipe en jouant de manière attentiste comme l’explique Emilie Sinia.

"Nous jouons offensivement et ne comptons pas changer. Il n’y a rien de pire que de jouer plus bas sans agressivité. Nous jouons vers l’avant avec des contre-attaques rapides avec des entrées de cercle multiples."

Emilie Sinia pointe l’importance de la demi-finale contre le Racing.

"Ces dernières années, nous nous qualifions rapidement pour les PO. Nous jouons souvent des matchs en fin de saison sans enjeu alors que nos adversaires doivent cravacher pour se qualifier. Le match contre le Racing a été important pour nous donner ce rythme. Nous voulons décrocher un troisième titre d’affilée."