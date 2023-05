Les Flandriens, qui avaient largement dominé la phase classique du championnat, ont imposé leur puissance physique (36-27) pour décrocher le cinquième sacre de leur histoire.

Le score final peut laisser supposer un match où le suspense perdura jusqu’au terme des débats mais, dans les faits, la suprématie flandrienne ne fut jamais réellement remise en cause puisque les hommes du quinze dirigé par Dries Michiels et Aaron Demnati ont fait la course en tête 80 minutes durant avec un pack d’avants qui resta maître de la situation lors de la majorité des mauls.

Le champion en titre resta au contact jusqu’à la pause (14-13). Dendermonde remit l’ouvrage sur le métier dès les prémices de la seconde période pour s’isoler à 31-13. Si Lalli entretint l’espoir pour La Hulpe à dix grosses minutes de la fin, l’essai dans la foulée de Dendermonde brisa les dernières velléités brabançonnes même si La Hulpe atténua encore l’addition en fin de match.

Chez les dames, les spectateurs ont assisté à une finale tronquée avec le premier sacre annoncé des joueuses du Kituro face à celles de La Hulpe (28-7). Pour rappel, la phalange brabançonne était amputée de cinq éléments majeurs de son quinze puisque celles-ci participent au stage des BelSevens au Portugal. Une juxtaposition des calendriers du XV et du VII qui a fait débat pendant une semaine. Sans les cadres de La Hulpe, ce n’était évidemment pas la même finale. Cela dit, les Brabançonnes ont opposé une belle résistance jusqu’en début de seconde période mais l’opposition était trop élevée pour réaliser l’exploit…

Enfin, on retiendra aussi les titres de l’Asub Waterloo en U16 et du Kituro en U18.

