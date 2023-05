Les entreprises se réinventent pour faire fasse à la pénurie de talents: "Aujourd’hui, les gens veulent organiser leur travail autour de leur vie"

Et plus interpellant encore, près d'un sur cinq (17 %) affirme même éprouver de grosses difficultés à trouver les bons profils. "Dans le monde du travail d'aujourd'hui, l'entreprise qui détient les talents est maître de son futur, indique Sébastien Delfosse, directeur du groupe Manpower pour le Benelux. Les entreprises sont confrontées à un double défi : d'une part, trouver les compétences adaptées à l'accélération des innovations technologiques et de la transformation digitale, et d'autre part, répondre aux nouvelles attentes des candidats et des travailleurs qui agissent, face au travail, comme des consommateurs. Si auparavant, les gens organisaient leur vie autour du travail, aujourd'hui, ils veulent organiser leur travail autour de leur vie".

Face à cette situation, les employeurs belges doivent redoubler de créativité et affûtent leurs stratégies pour faire face aux pénuries de talents. D'après l'étude, 58 % des sociétés prévoient d'investir dans le développement de compétences de leur personnel comme jamais auparavant, 55 % ont décidé d'offrir plus de flexibilité et 58 % se préparent à rechercher des talents en-dehors de nos frontières. "Toutes les entreprises doivent redoubler d'effort et adapter leurs stratégies en matière de ressources humaines pour attirer et fidéliser les talents. Cela restera l'une de leurs principales priorités au cours des prochaines années en raison du manque de personnel qualifié disponible sur le marché de l'emploi". En parallèle de la flexibilité offerte, les entreprises ont également mis en place d'autres actions : 23 % ont élargi leur vivier de candidats (travailleurs plus âgés, diversité…), 22 % sont prêts à augmenter les salaires et 20 % ont réduit leurs exigences lors du recrutement tant au niveau des qualifications requises que des diplômes.