Après 455 jours d'horreur, Olivier Vandecasteele a retrouvé les siens: retour une libération orchestrée dans le plus grand des secrets

L’annonce de sa libération, orchestrée dans le plus grand des secrets, a été faite ce vendredi sur le coup de 11h30 par le premier ministre Alexander De Croo. Olivier Vandecasteele a été conduit jusqu’à Oman où il a été pris en charge par une équipe de militaires belges et de diplomates. Il y a passé un certain nombre d’examens médicaux en vue d’évaluer son état de santé et de permettre son retour dans les meilleures conditions possibles. Il est en permanence suivi par un psychologue, tout comme sa famille.

"Nous devions rencontrer la soeur d'Olivier Vandecasteele comme on le fait depuis 15 mois, et elle ne savait pas ce qu'on allait lui annoncer", a raconté la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib, parlant d'un "moment intense".

Hadja Lhabib a fait part de son soulagement, avant de remercier le sultanat d'Oman "qui a joué le rôle de facilitateur dans cette affaire qui était tout sauf simple", et d'adresser une pensée à l'ambassadeur belge en Iran, "qui a travaillé pour être le visage belge pour Olivier Vandecasteele" là-bas

Le Tournaisien aura vécu dans des conditions dramatiques durant toute sa période de détention. Il était incarcéré dans la sinistre prison d’Evin, à Téhéran, à l’isolement dans une cellule sans matelas ni chaise, avec la lumière allumée en permanence, jour et nuit. Selon une source gouvernementale, ce n’était toutefois pas l’otage le plus mal traité, ce qui en dit long sur le sort réservé aux détenus en Iran.

Le Belge qui a récemment eu 42 ans a été condamné à 40 ans de prison et 74 coups de fouet par la justice iranienne pour espionnage et blanchiment d’argent. Des chefs d’accusation qui n’ont jamais été prouvés, son procès ayant été bouclé en vingt minutes. De son côté, l’Iran réclamait un échange avec le diplomate iranien Assadolah Assadi, qui purgeait une peine de 20 ans de prison en Belgique pour avoir planifié un attentat terroriste contre l’opposition iranienne qui manifestait à Villejuif, près de Paris.

L’échange a donc pu avoir lieu mais les deux hommes ne se sont toutefois pas croisés, selon les autorités belges. Assadolah Assadi est arrivé ce vendredi en milieu d’après-midi. en Iran. Des images de médias iraniens le représentent entouré d’officiels, l’air fatigué mais souriant, la barbe grisonnante, portant un collier de fleurs et tenant dans une main un bouquet de fleurs.