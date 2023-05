Jean-Jacques Goldman, convive surprise d’un restaurant de Lille

Le très rare et discret Jean-Jacques Goldman s'est rendu mardi soir, après avoir réservé avec un pseudo, dans ce restaurant de la frontière belge, habitué à recevoir de stars. "Je crois qu'il a apprécié qu'on l'ait traité comme quelqu'un de très normal, raconte Simon, à La Voix du Nord . Il est reparti très content de son repas. Et personne n'a osé l'embêter, même si certains clients auraient aimé que je les aide à avoir un petit selfie, mais c'était hors de question que je le dérange." S'il n'a pas osé le déranger, un de ses collègues s'en est chargé. "On lui a demandé (un selfie) pour moi. Il a dit oui, avec une petite remarque amusante : 'J'ai toujours rêvé de poser avec George Michael'."