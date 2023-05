“Je n’ai plus envie d’aller cracher dans le micro toutes les semaines” : Pourquoi Thierry Ardisson préfère “tourner la page du talk-show”

Dans le documentaire L’Âge d’Or de la Pub, diffusé ce vendredi soir sur France 3, l’Homme en Noir, qui a depuis la fin de Salut les terriens ! troqué sa casquette d’animateur de talk-show contre celle de producteur de documentaires, revient à ses premières amours en racontant l’histoire de la publicité, que l’on déteste aujourd’hui plus que l’on aime, et les différentes stratégies utilisées par les publicitaires pour séduire les téléspectateurs.

Avant de devenir animateur-producteur de télé, vous avez travaillé pendant 15 ans dans le domaine de la publicité en tant que concepteur-rédacteur. Qu’est-ce qui vous plaisait dans ce métier ?

”Quand j’étais adolescent, je ne savais pas trop quoi faire de ma vie. La seule chose que je savais, c’était que j’étais assez créatif. Un jour, j’ai participé à un concours pour les chaussettes Stemm. Il fallait trouver un slogan. J’ai écrit : “Stemm, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie.” Je n’ai pas gagné le concours mais les mecs de la marque m’ont dit que j’avais fait du bon boulot. Je me suis donc dit que ce métier pourrait me plaire. Quand je suis arrivé à Paris, je suis allé chez Publicis, mais ils n’ont pas voulu m’engager parce que je n’avais pas fait mon Service Militaire. En descendant les Champs-Élysées, j’ai vu l’agence de publicité BBDO. Je suis monté au 7e étage de l’immeuble, j’ai dit que je cherchais un job et j’ai été engagé aussitôt. À l’époque, on trouvait facilement du boulot. Je suis rentré dans la publicité en 30 minutes et j’y suis resté 15 ans.”

Vous avez ensuite ouvert votre propre agence intitulée Business. Quelle était votre signature dans la publicité, ce qui vous distinguait de vos concurrents ?

”J’ai créé le format 8 secondes. C’est un format court avec des slogans très mémorisables. Ça a fonctionné, aujourd’hui, les gens se souviennent de mes slogans. Ce ne veut pas dire que je n’ai pas fait de plus grands films, mais ce n’est pas ce que les gens ont retenu.”

Parmi les grandes stratégies publicitaires utilisées à l’époque, on retrouve le sex-appeal, c’est-à-dire le corps souvent dénudé de la femme. Une pratique qui est devenue désuète aujourd’hui…

”Quand j’ai commencé la pub, on s’en moquait déjà un peu de ça. Utiliser des filles à poil pour vendre des produits, c’était déjà passé de mode. Certains ont continué de pratiquer cette stratégie, mais ça apparaissait plutôt comme la solution de facilité.”

Pendant longtemps, les stars étaient plutôt frileuses à l’idée d’associer leur image à l’une ou l’autre marque. Le documentaire prend l’exemple d’Alain Delon qui a accepté d’apparaître dans un clip publicitaire pour une marque automobile en Asie mais qui ne voulait pas que ce dernier soit diffusé en France…

”Exact, mais la bande du Splendid a fait évoluer beaucoup de choses. Ces comédiens étaient en recherche de notoriété et d’argent. Ils ont donc fait de la pub pour arriver à leurs fins. Ça a un peu décoincé les autres.”

Quand se termine cette période d’âge d’or de la publicité et pourquoi ?

”Au début des Années 90, les publicités sont devenues moins intéressantes. Il y avait moins de créativité et moins de moyens parce que les tax controllers sont arrivés chez les annonceurs pour leur dire qu’ils dépensaient trop d’argent. La coupure des programmes a été radicale aussi pour la pub. C’est à partir de ce moment-là que les gens ont commencé à ne plus l’aimer. On est passé d’une époque où la pub était intégrée à la société à une époque où elle s’est, comme la télé, banalisée.”

Quelle est la dernière pub qui vous a le plus bluffé ?

”La dernière pub qui m’a fait marrer, c’est celle de la marque Volkswagen. Deux fils héritent de leur père et se retrouvent chez le notaire. À l’un, le notaire dit : “Vous avez l’appartement, sa propriété, sa collection de montre, etc.”, à l’autre : “Pour vous, sa Volkswagen”. Le premier dit alors à son frère : “Je savais bien que c’était toi qu’il préférait !” Ça, c’est le genre de pub que j’adore !”

Et quelle est celle que vous considérez comme la meilleure de tous les temps ?

”Celle qui m’a le plus impressionné de toute ma vie, et que je considère comme la meilleure pub que j’ai vue, c’est une campagne pour les Handicapés Physiques menée par le Gouvernement. On y voyait un type sur une chaise roulante qui démontait avec son tournevis l’arrière d’un téléviseur. Il était écrit : “Ce que vous voyez, c’est un téléviseur qui répare un homme.” Je trouve ça exemplaire.”

Votre carrière dans la pub a-t-elle servi à votre métier d’animateur télé ?

”Énormément. Ça a été ma grande école. Quand je suis arrivé en télé, j’ai utilisé tout ce qu’elle m’avait appris en ce qui concerne la conception, la façon de rationaliser la création, la qualité de l’image ou encore l’habillage.”

C’est également votre métier de publicitaire qui a influencé votre style vestimentaire, à savoir du noir de la tête aux pieds.

”En publicité, il y avait ce qu’on appelle des mascottes : le Géant Vert, le cow-boy Marlboro, le curé de Panzani, etc. J’ai utilisé cette démarche publicitaire pour moi. Je me suis choisi un look pour qu’on me reconnaisse. À l’époque, j’étais plus gros donc ça m’amincissait. Puis, le matin, je ne me demande pas comment je vais m’habiller. Je prends ce qui sort du pressing.”

Aujourd’hui, aimeriez-vous travailler à nouveau dans la publicité ?

”Si demain on me demande de faire une campagne de pub, je la ferai avec grand plaisir mais, pour le moment, je passe la majorité de mon temps à chercher des idées d’émissions télé. Dès qu’on me demande une émission, ça m’obsède. Je ne lâche pas l’affaire tant que je n’ai pas trouvé ce que je cherche.”

Aimeriez-vous vous retrouver à nouveau aux commandes d’un talk-show ?

”Non. J’ai fait ça pendant 35 ans. Maintenant, j’ai tourné la page. Je n’ai plus envie d’aller cracher dans le micro toutes les semaines. Ça ne me manque pas du tout. Et, je suis aussi moins intéressé par les invités que je pourrais avoir aujourd’hui. Je me concentre désormais sur des projets à plus long terme comme des docu-fiction. Ça m’intéresse beaucoup plus. Mais si demain, j’ai une idée d’émission novatrice et originale, type Paris Dernière ou 93, Faubourg Saint Honoré à ce moment-là, je changerai peut-être d’avis.”

La télévision d’aujourd’hui est-elle encore ouverte au style Ardisson ?

”Je ne sais pas. Je crois que j’aurais beaucoup d’emmerdes si j’avais un talk-show aujourd’hui parce que j’aime dire ce que je pense et je demande aux gens que j’interviewe de dire la vérité. Beaucoup de choses ont changé. La société est devenue plus hypocrite. Les gens n’osent plus rien dire. À la fin, dans Salut les Terriens ! sur C8, dès que quelqu’un disait quelque chose, il y avait 50.000 tweets. Ça me fatiguait beaucoup. Je trouvais ça insupportable.”

Accepteriez-vous devenir numéro 2 dans une émission comme le fait actuellement Christophe Dechavanne dans Quelle époque ! sur France 2 ?

”Non, rien ne m’oblige à le faire.”