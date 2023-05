Ne dites plus Alec Golard mais Alonn: le vainqueur de la saison 10 de The Voice sort son premier single

Lors de sa participation à The Voice l'an dernier, le futur Alonn avait montré toute l'étendue de son talent à travers des reprises de Lewis Capaldi, Ed Sheeran, Imagine Dragons, Tamino et Rag'n'Bone Man. Sans oublier Jean-Jacques Goldman. C'est vous dire l'étendue de son registre, tant vocal que musical.

Originaire de Mont-Saint-Guibert comme un certain Pierre de Maere, Alonn n'est donc pas un novice. D'autant qu'il n'a pas que le télécrochet de la RTBF à afficher à son C.V. Il a aussi participé au concours Eurovision des chœurs avec la chorale belge Almakalia. C'était en 2019. Pour compléter ce portrait express, ajoutons qu'il a derrière lui une longue formation musicale, tant à la guitare qu'au chant. C'est d'ailleurs cela qui l'a conduit à participer à The Voice. L'an dernier encore, il suivait toujours des études à l'Imep, l'Institut royal supérieur de musique et de pédagogie.

Tout pour la musique, donc ? Ce n'était pas encore très clair dans sa tête au moment de se lancer dans l'aventure The Voice. Parce que celui qui n'était encore "que" Alec Golard était aussi un passionné de football et de jeux vidéo. Sa participation à l'émission télé, les conseils de la production, de sa coach BJ Scott et des artistes croisés dans ce cadre ont fini par le convaincre où était sa vocation. "J'ai fait The Voice non seulement pour apprendre, prendre de l'expérience et engranger un maximum d'informations. Mais c'était aussi une sorte d'état des lieux, je pense : savoir où j'en suis, si c'est ce que j'ai vraiment envie de faire, si c'est vraiment le milieu qui me fait vibrer ? J'ai ma réponse", a-t-il confié sur les antennes de la RTBF.

Résultat : ce premier single qui balance bien, libère de bonnes ondes positives et met à l’honneur cette voix si singulière qu’est la sienne. Un titre qui est né sur une aire d’autoroute quelque part aux Pays-Bas en visionnant des vidéos sur TikTok. Car oui, derrière "Happy Over Sad", il y a un duo de producteur néerlandais : Simon Gitsels&Raffie van Maren.