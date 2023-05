Qui est David Dieu, le Tik Tokeur belge qui aide les enfants à réviser leur CEB sur OUFtivi ?

À partir de ce 31 mai et les trois mercredis suivants, le jeune homme aidera les élèves de primaires à réviser leur CEB en délivrant astuces, conseils et exercices d’entraînement touchant au français, aux maths et à l’éveil.

David, comment préparez-vous ces émissions de révision en vue du CEB ?

”On reçoit des fiches pédagogiques préparées par les inspecteurs de le Fédération Wallonie-Bruxelles, l’équipe éditoriale de Viens, je t’explique retravaille le contenu pour l’adapter à la télévision et, moi, j’explique la matière aux enfants à l’aide de maquettes. Chaque émission est composée de deux leçons et, entre celles-ci, il y a des happenings, des rencontres, etc.”

Vous souvenez-vous du moment où vous avez passé votre CEB ?

”J’en ai quelques vagues souvenirs. Je me rappelle avoir trouvé ça plus facile que ce que j’avais imaginé. En fait, le CEB, c’est la synthèse de toute la matière qu’on a vu pendant ses primaires. Si en plus on étudie pour le CEB, on peut réussir.”

Comment vivez-vous cette nouvelle expérience d’animateur télé ?

”Ça change d’Internet où je suis seul avec ma caméra à faire tout de A à Z. En télé, je travaille avec une équipe de six ou sept personnes et chacun a une tâche précise. Ça me permet de bien me concentrer sur mon job à moi, à savoir l’animation. Ça me fait plaisir de voir que, de plus en plus, la télé donne la chance aux personnes qui sont connues sur Internet d’intégrer leurs émissions.”

Parlez-vous de la même façon aux téléspectateurs de Viens, je t’explique qu’à vos followers Tik Tok ?

”Ça n’a rien à voir. Le public est totalement différent. Sur mes réseaux, je m’adresse aux jeunes de 15 à 25 ans. À la télévision, aux enfants de six à douze ans. J’avoue qu’avant d’animer cette émission, je n’avais pas beaucoup eu d’interactions avec les enfants dans le cadre de ma vie professionnelle. J’ai dû trouver un ton pour leur parler et faire attention à ne pas être trop maladroit dans la façon de m’exprimer. Finalement, avec les réseaux, la télé et un article dans La Dernière Heure, je touche pratiquement toutes les générations.”

Vous avez près de 370000 abonnés sur Tik Tok et 130000 sur Instagram. Comment votre réseau s’est-il développé ?

”J’ai fait des études en imagerie médicale et là je suis en train de terminer un bachelier en informatique. J’ai toujours aimé partager ma vie d’étudiant. Au début, c’était plutôt le temps libre, le côté sorties, etc. Mais, quand je suis arrivé en blocus, j’ai commencé à me filmer en train d’étudier. Ça s’appelle le ‘Live étude’. C’est un concept que j’ai vu aux États-Unis et je trouvais que ça manquait chez nous. Ça a pris très vite parce qu’on n’était pas beaucoup à le faire au début. Depuis, ça s’est développé. Puis, j’ai développé le concept vidéo Apprends-moi quelque chose où je fais du micro-trottoir et je demande à une personne au hasard de m’apprendre quelque chose. Ça fonctionne bien. Parfois, en allant chercher mon sandwich, on m’arrête dans la rue pour me donner une info.” (rires)

Avec un diplôme en imagerie médicale et un autre que vous aurez d’ici quelques semaines, en informatique, vous aimeriez tout de même faire carrière à la télévision ?

”J’ai toujours été passionné par la vidéo et j’aimerais en faire mon métier. Donc, oui, j’aimerais évoluer à la télévision. Je vois plus mes diplômes comme un moyen d’acquérir des connaissances que comme une façon de trouver un job. Pour l’instant, mes activités sur les réseaux et sur la RTBF me permettent de vivre et je suis plutôt fier de ça.”