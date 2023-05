”Top Chef” : Comment vont se dérouler les quarts de finale sur RTL-TVI ?

Des quarts de finale en trois épreuves

Comme chaque semaine, des chefs étoilés viendront partager leur savoir-faire et leurs connaissances sur le plateau de Top Chef mais ils évalueront également les candidats en dégustant leurs assiettes.

Lors de la première épreuve de ce quart de finale, Alexandre Mazzia, chef triplement étoilé, et David Toutain, chef doublement étoilé et détenteur de deux étoiles vertes, viendront challenger Hugo, Danny, Sarika et Mathieu en leur demandant de réaliser un plat terre et mer audacieux. Le candidat dont l’assiette aura plu aux deux chefs gagnera son ticket pour la demi-finale du concours.

Place ensuite à un produit alimentaire de base dont raffolent les Français : le pain. Le défi des candidats ? Réussir à en faire un plat gastronomique et à épater les papilles d’Alan Taudon, chef du restaurant L’Orangerie, une étoile au guide Michelin, et de Guillaume Cabrol, chef boulanger du prestigieux hôtel parisien Georges V.

Pour la troisième et dernière épreuve de ce quart de finale, Stéphanie Le Quellec, cheffe 2 étoiles et gagnante de Top Chef 2011, et son pâtissier Pierre Chirac, challengent à leur tour les candidats encore en lice. Le défi qui leur est lancé ? Réaliser un feuille à feuille avec une succession de couches dans l’assiette. Une dernière épreuve lors de laquelle la créativité et le savoir-faire des membres de chaque brigade vont être mis à rude épreuve.

Au terme de cet épisode, les noms des trois candidats qui s’affronteront en demi-finale seront connus.