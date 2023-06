Arthur fête ses 30 ans de carrière télé cette année: "Je ne cherche que le plaisir et l’amusement"

Cette année, Arthur fête un anniversaire, celui de ses 30 ans de carrière sur le petit écran. Trois décennies à l’occasion desquelles TF1 compte marquer le coup avec une émission spéciale de 2 x 90 minutes consacrée à son animateur vedette. “C’est une surprise donc je ne sais pas du tout ce que l’on retrouvera dans cette émission. Je vais la regarder comme un spectateur”, nous explique Arthur qui arrive à un constat en regardant dans le rétroviseur. “Je ne cherche que le plaisir et l’amusement. J’ai eu la chance de faire mille choses et d’assouvir tous mes fantasmes télévisuels, du late-night show à une émission d’emotainement, en passant par la variété et le jeu. J’ai eu la chance de commencer très tôt, à 24 ans, et d’animer des primes très tôt comparé à d’autres animateurs qui démarrent vers 35 ou 40 ans.”