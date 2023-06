Arthur sur “The Wheel” : “Je suis retourné à mes premières amours”

Pour Warner, la société de production, et TF1, le diffuseur, faire porter le jeu par Arthur était “une évidence”. Rapidement convaincu par le potentiel du programme, l’animateur de 57 ans a accepté de présenter, pour la première fois, un format qu’il n’avait pas produit lui-même et a d’ailleurs ressorti le polo pour l’occasion. “Je me suis dit que ce truc était fait pour moi, que ça en valait vraiment la peine”, déclare celui qui avait mis le jeu télévisé de côté depuis plusieurs années. “Je crois que j’ai présenté environ 800 numéros d’A prendre ou à laisser et au bout de ça, il y a une forme de routine et de lassitude qui s’installe. C’est bon parfois de changer parce qu’après, on ronronne. Le hasard a fait que j’ai présenté Le Grand Concours des animateurs et que j’y ai pris beaucoup de plaisir. Je cherchais donc un nouveau jeu qui me redonne la sensation d’A prendre ou à laisser, et j’ai réussi avec The Wheel. Je suis retourné à mes premières amours.”

Adapté de la version britannique originale portée par la star Michael McIntyre, The Wheel, le cercle des 7 propose à des anonymes, installés au centre d’une roue de plus de 12 mètres de diamètre, de gagner jusqu’à 83.000 euros. Comment ? En tentant de répondre à des questions de culture populaire réparties par catégorie. Pour y arriver, ces candidats sont aidés par des personnalités qui sont chacune experte d’un domaine en particulier.

Des experts de tous les horizons

Pour ambiancer le programme, Arthur a pu compter sur un large panel d’invités, parmi lesquels on retrouve quelques personnalités de son cercle rapproché mais pas que. “Vous allez reconnaître des amis parce que ça me rassure d’être entouré de deux ou trois habitués mais il y en aura d’autres que vous n’avez pas l’habitude de retrouver dans mes émissions comme Valérie Trierweiler par exemple. Toutes les personnes invitées ont répondu favorablement à notre demande. Nous n’avons eu aucun refus”, explique l’animateur qui s’est entouré de l’humoriste belge Alex Vizorek et qui adorerait que sa copine Virginie Hocq porte également la casquette d’experte.

Qui aurait cru que l’humoriste Anne Roumanoff était une spécialiste d’Aya Nakamura ou encore que l’ancienne star du football français Frank Lebœuf était incollable sur la série Friends ? Certaines spécialités en ont surpris plus d’un. “Les thématiques ne sont pas imposées aux personnalités. Ce sont les célébrités qui arrivent avec deux spécialités. Mes équipes se chargent ensuite d’écrire une série de questions.”

Mais Arthur tient à préciser que dans The Wheel, le cercle des 7, les véritables stars ce sont les anonymes qui viennent jouer. “Depuis de nombreuses années, j’ai tendance à souvent être entouré de personnalités. Là, on a remis l’anonyme au centre du programme. S’il y a des personnalités, elles sont simplement au service de l’anonyme.”

Une version unique

À l’heure actuelle, huit pays (Royaume-Uni, États-Unis, Finlande, France, Espagne, Allemagne, Pays-Bas et Suède) ont déjà adapté le format mais la version française reste unique en son genre car elle est la seule à intégrer un public de 100 personnes sur le plateau. Une volonté d’Arthur.

Contrairement aux autres versions qui ne durent qu’une heure, The Wheel, le cercle des 7 s’étend sur 120 minutes. “Dans les autres pays, ce jeu est très carré et tout y va très vite. Nous, on a voulu jouer sur la partie divertissement et émotion. On a rajouté de la musique et des ambiances. On a créé cette dramaturgie que j’aime bien travailler”, explique l’animateur qui ne considère pas le jeu comme un “simple divertissement” mais comme “un vrai show” à la mécanique puissante qui a d’ailleurs réussi à donner la nausée à certains, dont à lui-même. “Il faut savoir que la roue tourne à du 12 kilomètres par heure donc, très vite. On a failli perdre Gérard Jugnot à plusieurs reprises. On a fait quelques pauses “gerbe” pendant la journée de tournage. Quand on sort de The Wheel, c’est un peu comme quand on rentre un dimanche soir chez soi et qu’on ne sait plus où on habite !” (rires)

Le nouveau jeu pourrait-il se transformer en quotidienne si les audiences sont au rendez-vous ? “On va déjà voir ce que ça donne en le vendredi en prime-time”, tempère l’animateur qui ne veut pas mettre la charrue avant les bœufs.