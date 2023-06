"Mon palmarès d’entraîneur n’est enfin plus vierge, dit le Néerlandais, qui avait été viré au PSV et à Wolfsbourg. Cela me dérangeait de lire que mes C4 au PSV et à Wolfsbourg signifiaient que je n’étais pas un bon coach. J’ai gardé un excellent contact avec mes anciens joueurs. Cela vaut plus qu’un licenciement. Tout comme Overmars, j’avais envie de faire mes preuves après ce qui s’est passé dans nos clubs précédents."

En tant que joueur, on n'a jamais vu van Bommel aussi euphorique que dimanche. "L'euphorie était plus grande que lors de mon titre de joueur avec Barcelone, confirme-t-il. Avec le Barça, on savait depuis plusieurs semaines qu'on était champion. Ici, on a dû attendre la 94e minute. C'est bizarre à dire, mais j'y ai toujours cru. Cette saison, on a souvent refait un retard."

Absent de la cérémonie ce lundi soir (Faris Haroun l'a représenté et a reçu le prix en son honneur), van Bommel a donc relancé sa carrière d'entraîneur à l'Antwerp. "Je me souviens du premier rendez-vous avec Overmars. Avec le PSV, j'avais terminé à trois points de l'Ajax, où Overmars était directeur technique. Je lui avais dit qu'un jour, j'aimerais travailler avec lui. Je crois qu'il a retenu mes paroles."

À lire aussi

Le coach de l'Antwerp a eu le culot de se séparer de Nainggolan et Frey, deux caractères difficiles. "Je n'avais pas le choix. Quand on se met hors du groupe, il faut faire des choix impitoyables. Sinon, j'aurais perdu ma crédibilité comme coach. Si on aurait été champion avec Frey et Radja ? Je ne le crois pas, non."

Van Bommel est très apprécié par les autres entraîneurs et vice versa. "Chapeau à Vrancken qu'il m'ait félicité sur le terrain. Je ne suis pas certain que j'aurais pu faire la même chose à sa place. Et j'ai envoyé un message à Rik De Mil. Moi, je n'ai jamais cru que Bruges perdrait volontairement à l'Union. Je m'attendais à un match difficile pour l'Union."

Et quid de l'avenir du Néerlandais, qui n'a plus qu'un an de contrat ? "Il n'y a pas de garanties dans le football, mais c'est mon intention de rester dans ce magnifique club, qui n'est qu'à une heure et demie de la région où vit ma famille."