Le baryton coréen Taehan Kim, 22 ans, remporte le Concours Reine Elisabeth dédié au chant

Bernard Foccroulle, le président des 12 membres du jury, a pris la parole : “Au nom du jury, des candidats et des organisateurs du concours, je tiens à remercier la Reine pour son soutien.” Et de passer immédiatement – en 4 langues – à la lecture du palmarès attendu avec impatience, non seulement de la part des finalistes, mais aussi des nombreux spectateurs…

C’est donc le benjamin du concours, le baryton coréen de 22 ans, Taehan Kim qui remporte le Gand Prix et reçoit une immense ovation du public. Entre parenthèses, il est à noter que chacun des finalistes, classé ou non, a également été ovationné. “Je suis sans voix, dit-il ; c’est le plus grand concours du monde et je n’arrive pas à y croire”. Après sa prestation, il avait déclaré : “J’ai profité de mon moment sur scène ; je n’étais pas du tout nerveux. J’aime beaucoup l’atmosphère nostalgique et tragique dans 'Korngold'; “c’est une pièce qui me tient à cœur. Mon rêve, c’est de jouer un jour Figaro dans le Barbier de Séville de Rossini. Et d’ajouter : “J’ai commencé à chanter à l’âge de 14 ans ; je voulais être chanteur rock. Et puis, je suis tombé amoureux de l’opéra. Je veux être Superstar !” N’a-t-il pas commencé à l’être en remportant ce Gand Prix !

Taehan Kim possède un superbe timbre de baryton. Sa diction est impeccable dans les 2 langues (allemand et français) de son répertoire. Dans Wagner, où il crée une atmosphère, son dramatisme est naturel ; il déploie de la puissance et de belles demi-teintes dans Mahler. Il vit avec intensité le personnage de Rodrigo (”J’ai un couteau dans la poitrine”) du Don Carlo de Verdi. Et quelle sensibilité dans Korngold (Die tote Stadt : Bruges – la- Morte : une des pièces du symbolisme du belge Georges Rodenbach) où il s’identifie au personnage. Sa gestuelle est sobre et les pianissimos sont de toute beauté. Et de terminer cet extrait, la main sur le coeur. Bref, c’est un Premier Gand Prix bien mérité.

Le deuxième Prix a été attribué à la contralto américaine Jasmin White (29 ans). “Je suis sous le choc et très excitée car il y a plusieurs concerts où je pourrai me produire”. Jasmin White nous a impressionnés dès la 1ère épreuve où nous avions déjà souligné, dans notre article : “une contralto américaine remarquable”. Elle a tenu ses promesses tout au long des épreuves.

C’est à Jasmin White, au tempérament généreux, que revint le périlleux honneur d’ouvrir les finales du concours. “J’étais nerveuse quand j’ai appris que je devais passer la 1ère”, dit-elle. Le rôle d’Arsace du Semiramide de Rossini lui permet d’épanouir son lyrisme et de révéler son tempérament, avec une technique vocale parfaite et une facilité dans les 3 registres. Son “Urlicht” de Mahler où elle exprime profondément la souffrance, est d’un naturel tragique. “J’ai une connexion spirituelle avec “Ulricht”, confie-t-elle. Elle interprète, avec intensité, le rôle d’Erda du “Das Rheingold” de Wagner et son timbre de voix s’accorde parfaitement à ce type de rôle. Cet air, elle le possède, car “L’air d’Erda, c’est le 1er air que j’ai chanté au conservatoire, en passant de soprano à contralto. Tout le monde chantait dans ma grande famille de musiciens. J’aimerais chanter comme Beyoncé.”

La soprano germano-russe de 29 ans, Julia Muzychenko-Greenhalgh reçoit le Troisième Prix. Elle déclare ; “C’est quelque chose d’immense et apprécié par le public, ce que je viens de traverser”. Elle a d’abord suivi des cours de piano pendant 12 années, avant de se consacrer au chant. “Quand je me produis, confie-t-elle, j’aime établir un contact avec quelques spectateurs au visage souriant et j’y puise mon énergie”. Dans Manon de Massenet, outre la prouesse technique de soprano colorature, elle dévoile son charme et une l’élégance de style. Et d’ajouter : “Je reste concentrée sur mon personnage et sur la musique ; les applaudissements avant la fin des extraits – dans Manon que je chantais pour la 1ère fois avec orchestre – ne m’ont nullement dérangée”. Ce fut pour moi un plaisir d’interpréter ce “concert” pour la Reine.

Dans Korsakov et Rachmaninov, sa voix, d’un rare velouté, est un modèle d’émotion ; elle vit la situation et la gestuelle est superbe, tout comme, ce le fut, du reste, en demi-finale. Elle incarne le personnage de Violetta (”je l’ai déjà chanté à Bologna”, confie-t-elle) de la Traviata de Verdi avec vérité, sincérité et un regard tellement expressif. Cette soprano colorature dont les vocalises dans le super-aigu sont performantes, possède une technique vocale d’un niveau supérieur. C’est une cantatrice rayonnante.

Le quatrième Prix est attribué à la mezzo-soprano française de 29 ans, Floriane Hasler qui était vêtue, pour sa prestation, d’un ensemble beige (pantalon et gilet sans manches) adapté aux personnages du répertoire qu’elle défendit avec une grande homogénéité de style. C’est une interprète d’une rare intelligence et qui est remarquable dans chaque rôle choisi. On sent qu’elle attache une importance capitale à chaque mot et au sous-texte. “Je me suis bien sentie en scène, dit-elle, et aussi avec l’orchestre ; les instruments étaient inspirants. Avant de m’orienter vers le chant, j’ai étudié le cor. J’analyse les textes avant de travailler musicalement. Mes parents étaient, eux-mêmes, musiciens. Je sens déjà les bénéfices du concours”.

Dans le rôle de Giacinta de “La Finta semplice “de Mozart, l’expression des sentiments est profonde et la gestuelle, bien dans le style. “J’ai perdu mon Eurydice” de l’Orphée de Gluck révèle une belle présence et sa sensibilité se reflète sur le visage et dans le regard. Les vocalises du rôle de Ruggiero d’Alcina de Haendel se déroulent avec virtuosité et on y retrouve le chaud timbre de sa voix et une grande homogénéité vocale. Quelle belle sensibilité elle déploie dans “Va ! Laisse couler mes larmes” du Werther de Massenet. Elle interprète avec une grande vérité le rôle d’Isabella de l’Italiana in Algeri de Rossini et les vocalises se déploient dans l’aigu, avec agilité. Son répertoire est varié et théâtralisé et sa diction italienne et française est d’une grande précision.

La merveilleuse basse coréenne Inho Jeong (31 ans) obtient le cinquième Prix. Il a fait un parcours remarquable dès la 1ère épreuve. “J’ai eu le sentiment d’être en concert, devant un public adorable avec lequel j’ai eu des connexions, avoue-t-il. “Cest la première fois que j’ai éprouvé du plaisir à un concours, sans être nerveux” Inho Jeong a une magnifique voix de basse. Dans Macbeth de Verdi, il fait ressortir le caractère tragique de “Banco” avec une gestuelle adaptée. Le rôle sarcastique de Méphistophélès du Faust de Gounod ressort davantage encore dans les “ha-ha-ha-ha” ressentis jusqu’au plus profond de son être. Il incarne et vit le rôle de Ralph de “La jolie fille de Perth” de Bizet avec une profonde sincérité. La souffrance se lit sur son visage. Ses pianissimos sont une plainte. Il est ovationné par le public déchaîné, dans l’air de bravoure de Don Basilio “La calunnia è un venticello” de Il Barbiere di Siviglia de Rossini. Il distille cet air avec intelligence, en prenant un immense plaisir ; les aigus sont épanouis, la gestuelle parfaite et il termine le bras levé, en montrant le poing. Sa prestation est flamboyante.

Le sixième Prix est décerné à la mezzo-soprano française Juliette May (23 ans). Elle a débuté sa prestation par un air de Griselda de Vivaldi qui exige virtuosité et agilité et elle nous le transmet avec beaucoup de plaisir et un coup d’éclat sur la note finale. “J’aime commencer par un Vivaldi avec vocalises et je me suis fait plaisir car j’ai pu faire de la musique et me produire comme à un récital”. Beaucoup d’émotion se dégage de l’air de Menotti et du rôle de La Cenerentola de Rossini. “Je me sens à l’aise dans le répertoire italien, dit-elle : ce concours est une expérience intéressante et j’espère qu’il m’ouvrira quelques portes.” Juliette May possède une réelle volubilité naturelle.

Les 6 finalistes non classés ont été applaudis un à un, dans l’ordre alphabétique. Qu’ils ne se lamentent pas car ils seront sans doute promis à une belle carrière et le public aura certes beaucoup de plaisir à venir les écouter. La mezzo-soprano australienne Fleuranne Brokway (31ans) est une nature généreuse qui a montré de superbes moments d’expression. Le baryton coréen Daniel Gwon (30 ans) est doué pour les langues et s’est produit en italien, allemand et français avec une diction impeccable. Sa belle voix homogène emplit la salle ; on sent qu’il aime le contact avec le public. Notons la sincérité dans Bellini, la profondeur du Mahler. Il fait preuve de panache dans Rossini. “Je me destinais à la comédie musicale et je suis content d’être arrivé en finale”.

La soprano canadienne Anne-Sophie Neher (32 ans) a repris le chant après avoir eu son enfant. “J’ai retrouvé une force”, dit-elle. Sa voix est lumineuse et les vocalises se déroulent avec une grande agilité dans Haendel. Elle interprète Giulietta de I capuleti e i Montecchi de Bellini, à laquelle elle s’identifie, avec une profondeur de sentiments et une belle musicalité. Elle termine sa prestation par un Rossini où on la découvre autant comédienne que chanteuse, ce qui lui vaut un tonnerre d’applaudissements. La soprano canadienne Carole-Anne Roussel (28 ans) est, tour à tour, coquette et coquine dans Norina du Don Pasquale de Donizetti. Quelle belle diction française et quelle maîtrise vocale dans Massenet. Elle s’exprime avec sincérité dans un lied de R. Strauss et dans The Rake’s progress de Stravinsky.

La soprano portugaise Silvia Sequeira (30 ans) est une artiste sensible et sa voix est un modèle d’émotion sincère dans “O bimbo, tu sei morto” de Puccini. Elle a le sens du drame dans Tannhäuser de Wagner ; sa voix a des accents déchirants. Quelle puissance dans le rôle d’Elettra d’Idomeneo de Mozart ; elle y vibre de tout son être. “Chanter avec un orchestre est quelque chose d’incroyable, dit-elle, et j’ai voulu emmener le public avec moi ; j’ai pu assumer tout le répertoire que j’ai choisi d’interpréter pour ce concours”. La mezzo-soprano hollandaise Maria Warenberg (27 ans) s’est produite avec bonheur dans 5 extraits d’opéra ou de Lied et en 3 langues. Son Lied de Mahler révèle une nature sensible. “C’est une opportunité exceptionnelle d’avoir pu l’interpréter pour la 1ère fois avec orchestre”. Mon arrière grand-mère était soprano et mes parents ont assisté à toutes les épreuves”. Elle incarne avec justesse le personnage de Cherubino dans Le Nozze di Figaro de Mozart ; on sent chez elle une grande intelligence du texte et d’interprétation dans Rosina de Il Barbiere di Siviglia.

Tous ces 6 candidats non classés n’ont vraiment pas démérité et ont d’ailleurs été ovationnés.

Le président du jury, Bernard Foccroulle, n’a pas manqué de souligner le travail remarquable accompli par l’Orchestre symphonique de la Monnaie, placé sous la direction magistrale d’Alain Altinoglu. C’est en peu de temps qu’ils ont travaillé 47 airs et mélodies.

Palmarès :

Premier Prix Taehan Kim

Deuxième Prix Jasmin White

Troisième Prix Julia Muzychenkp-Greenhalgh

Quatrième Prix Floriane Hasler

Cinquième Prix Inho Jeong

Sixième Prix Juliette Mey

Les lauréats non classés : Fleurane Brockway – Daniel Gwon – Anne-Sophie Neher – Carole-Anne Roussel – Silvia Sequeira – Maria Warenberg.

Jasmine White remporte le Prix Musiq3 et Silvia Sequeira le Prix Canvas/Klara.

Rendez-vous en 2024 pour le Concours de violon.