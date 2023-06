Les chroniqueurs de Laurent Ruquier en ont profité de la présence de l’ancien leader de Téléphone pour l’interroger sur des moments marquants de sa carrière, comme son passage comme juré dans The Voice, deux années dans la version adulte, puis deux dans la version enfant. Quatre années passées dans le célèbre télécrochet de TF1 mais pour lesquels il ne garde pas de très bons souvenirs… Si ce n’est la présence de Louane devenue une star de la chanson aujourd’hui.

”J’ai eu la plus connue ! Louane était dans mon équipe, mais elle n’a pas gagné… Mais quand même, elle a plus gagné que les autres !”, se félicite l’ancien acolyte de Jean-Louis Aubert, aujourd’hui âgé de 69 ans. Pour le reste, c’est le néant. De quoi lui faire commettre une bourde. “J’ai une mauvaise mémoire… je ne me souviens pas qui a gagné lorsque j’étais là… Ce n’était pas Louis ?” Raté, c’était Stéphan Rizon et Yoann Fréget qui ont remporté la compétition lors de ses deux saisons. Louis, lui, est arrivé en deuxième position lors de la première édition. “Aucun de mes candidats n’a gagné. Jamais. C’est pour ça qu’ils m’ont viré, je crois”, a conclu le guitariste.