En bref, quand El Nino est là, la température des eaux de surface du Pacifique équatorial augmente, ce qui entraîne généralement une hausse des températures sur l’ensemble de la planète. Les effets d’El Nino ne s’arrêtent pas là : l’enfant terrible pourrait favoriser l’apparition d’épisodes de sécheresse ou, au contraire, provoquer des épisodes de fortes pluies ailleurs sur le globe.

Et chez nous ? la Belgique devrait être relativement épargnée. Une légère hausse des températures pourrait cependant se faire ressentir. Bref, El Nino, peut sembler assez inoffensif dans notre pays, voire positif pour les Belges amateurs de soleil et de chaleur.

Après tout, les beaux jours sont bons pour le moral et on sait à quel point ils sont rares et précieux en Belgique.

Malheureusement ses effets, renforçant encore le réchauffement climatique causé par les activités humaines risquent d’avoir d’autres conséquences, plus discrètes mais plus graves qu’on ferait mieux de ne pas éluder.