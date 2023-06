Olivier Laurent fait vivre le Belge à travers le monde : "Brel est rock’n’roll "

Après avoir débuté dans l'imitation, le Belge Olivier Laurent interprète ou plutôt incarne le grand Jacques dans son spectacle Brel. Du Canada à Stockholm, de Bruxelles (non peut-être) à Dubaï en passant par la France et la… Flandre, il galvanise les salles. Même celles qui ne sont pas familiarisées ni avec la langue française ni avec le chanteur qui a mis un terme à sa carrière sur scène en 1966.

"Mes musiciens et moi avons récemment participé à un grand festival à Stockholm", raconte-t-il dans le bar de l'Amigo, son point d'ancrage central quand il vient en Belgique. "Les 10 000 personnes, qui n'étaient pas familiarisées avec Brel, ont d'emblée adhéré. Au point de demander d'acheter mon CD à l'issue du spectacle car elles ne connaissaient pas Jacques Brel."

Après une année 2023 déjà bien chargée, le millésime 2024 s'annonce vraiment doré puisqu'il effectuera une (nouvelle) tournée au Canada avant (c'est dans le pipeline…) les États-Unis, Israël, les Pays-Bas ("J'y chante plusieurs chansons du répertoire en néerlandais") ou le Maroc (où il est invité par Hervé Meillon, auteur d'un livre sur le chanteur).

Pas mal pour quelqu’un qui ne voulait pas s’attaquer à Jacques Brel comme il dit. Pire, il a même fallu lui forcer la main…

guillement



"Quand j'ai débuté ma carrière d'imitateur il y a 20 ans, je tournais avec un spectacle de 60 à 80 voix… dont Jacques Brel dans un sketch intitulé 'Ces ministres-là' parodiant 'Ces gens-là'. Un producteur m'a proposé de monter un spectacle sur Brel, ce que j'ai dans un premier temps refusé. Durant cinq ans, il n'a pas abandonné l'idée et est revenu régulièrement à la charge. J'ai finalement accepté un spectacle privé unique. Je l'ai écrit et préparé pour… une seule et unique représentation. Richard Watter, le producteur de la tournée 'Piaf' de Patricia Kaas, m'a enrôlé comme première partie où j'ai joué dans les Zénith, à l'Olympia… "

C’était parti pour le duo Brel-Laurent ou Laurent-Brel, c’est comme vous voulez car, sur scène, le mimétisme est saisissant. Troublant même…

"Le vin rouge et Brel font partie de ma vie, rigole-t-il. Il m'arrive régulièrement de l'écouter tranquillement chez moi assis dans un fauteuil avec un verre à la main. Sur scène, je suis un autre. Pourtant, je ne regarde aucune vidéo, aucune cassette. Je ne veux pas le parodier. C'est comme s'il était devant moi. Il m'accompagne littéralement sur scène."

Une scène où Olivier Laurent, comme Brel jadis, se donne à 120 %. Avec des litres de sueur qui transforment chaque soir son costume en serpillière. "Vous pouvez le tordre tellement il est imbibé de sueur."

Un concert Brel, c’est un combat physique. Presque comme sur un ring de boxe.

"Cela ne m’étonne pas qu’il ait choisi de quitter la scène à l’âge de 38 ans. Parce que son récital réclame de réels efforts. Mais Jacques Brel est et reste rock’n’roll. C’est un génie mais ses chansons réclament une intense implication physique et mentale. Chaque soir, je perds trois litres d’eau. J’ai besoin de réhydratation et de récupération. J’ai aussi besoin de posséder une véritable condition physique. Heureusement que je suis fan et grand pratiquant de cyclisme. Je roule environ 13 000 kilomètres par an. Cela me permet de me faire une base de cardio utile pour tenir lors des concerts."

Bart De Wever est fan de Jacques Brel

D’autant qu’en tant qu’exilé dans la splendide cité provençale de Saint-Rémy-de-Provence, il ne se contente pas des pistes cyclables (pas de Ravel en France…) mais il escalade les cols des Alpilles, le Ventoux et tout ce qui grimpe dans les environs d’Avignon.

"J’y revendique pleinement ma belgitude. Je roule toujours avec un maillot noir-jaune-rouge. Parfois celui de champion du monde.’Tiens, le Belge est de sortie’, me lancent les passants. Un spectacle sur Brel, cela parle de la Belgique. Partout dans le monde, je parle de notre pays, j’ai expliqué notre système politique aux Canadiens à Toronto (il sourit). Je ne suis pas certain qu’ils aient tout compris. Je suis un vrai Belge 100 % bilingue. Durant mon enfance, j’ai habité à Deinze près de Gand. Je tourne beaucoup en Flandre (Ostende, Gand, Anvers, Knokke,…). Le bourgmestre d’Anvers et président de la NVA Bart De Wever est fan de Jacques Brel. Il connaît toutes les chansons par cœur."

Son rêve ultime ? Chanter Brel sur la Grand-Place de Bruxelles

Le phénomène n’est pas neuf mais il est bon de le pointer du doigt. Il faut être éloigné de la Belgique pour aimer encore davantage son pays. Malgré ses bases chancelantes, malgré ses bisbrouilles politiques, malgré ses coups de chaud réguliers. La belgitude, cela ne s’explique pas. Cela se vit.

Malgré son exil (ensoleillé…) en Provence, Olivier Laurent se sent tellement belge, se sent tellement Brel qu’il nourrit un espoir secret qui peut un jour se transformer en projet.

"Je l’ai déjà exprimé auprès des autorités : je rêve de chanter les chansons de Jacques Brel sur un podium au milieu de la Grand-Place de Bruxelles. Sa ville, chez lui (il avait d’ailleurs ses habitudes dans plusieurs restaurants à deux pas…). Je chanterais dans les trois langues nationales."

Pour l’heure dans les cartons, pourquoi ne pas (res)sortir cette idée pour une belle occasion. Le 9 octobre 2023, nous célébrerons le 45e anniversaire de la disparation du grand Jacques… Nous ne doutons pas que Bruxelles a prévu des hommages. Peut-être même avec l’accord de la famille.

"À titre personnel, je ne nourris pas beaucoup de contacts avec France Brel et sa fondation mais j'ai un profond respect pour Brel et sa famille. À chaque fois que je me produis sur scène, j'estime proposer un véritable devoir de mémoire."

Disparu depuis 1978, Brel n’est plus forcément "à la mode" mais il fait partie des incontournables. Il continue sa route, ses chansons ont imprégné à jamais la bande-son collective. Certains textes sont même enseignés dans les écoles.

"Brel est et reste moderne même si les images que nous avons de lui sont en noir et blanc. Les rappeurs reprennent régulièrement ses textes et jouent un rôle dans la transmission aux nouvelles générations. On ne peut pas dire que Stromae dans sa chanson ’Formidable’ n’a pas subi une influence, même inconsciente, de ‘Jeff’ de Brel. J’ai récemment effectué un passage devant des classes de 4e, 5e et 6e humanités. Ils ont été conquis."

Quand Olivier Laurent aura réussi à quitter la peau de Jacques Brel (si cela arrive un jour…), il reprendra la route avec un nouveau spectacle.

"Je continue à m'exercer sur d'autres voix comme Gim's, Vianney…"