Le PS veut réduire la TVA sur les soins vétérinaires: "Ce n'est pas un produit de luxe, il n'y a pas de raisons qu'ils soient taxés comme tels"

Le parti compte déposer prochainement au parlement une proposition de loi allant dans ce sens.

"Les récentes crises ont plombé les finances d'un grand nombre de Belges. L'augmentation du prix de l'énergie et des denrées alimentaires continue de peser fortement sur le budget des ménages. Les pouvoirs publics ont tenté d'amortir l'impact de la hausse de prix en mettant en place plusieurs mesures mais malgré ces efforts, la situation financière de nombreux ménages demeure difficile. Nous souhaitons mettre en évidence que ce manque d'argent représente un risque réel pour les animaux de compagnie de ces familles", argumente Ozlem Ozen, la députée à l'origine de la proposition de loi.

Celle-ci craint que les animaux des familles en difficulté passent au second plan et finissent par être abandonnés. "Les frais vétérinaires, qui viennent s'ajouter aux dépenses alimentaires peuvent représenter une part non négligeable dans le budget des ménages précaires", argumente-t-elle.

À lire aussi

La socialiste espère en outre qu’une diminution des frais vétérinaires incitera davantage de ménages à faire stériliser leur chat, comme l’impose la législation depuis 2021.

De quels montants parle-t-on ?

Dès la naissance, les chiens et les chats doivent être vaccinés, traités contre les parasites. Ils doivent ensuite être stérilisés pour les chats et identifiés.

Selon la députée Ozlem Ozen, en baissant la TVA à 6 %, le prix d’une consultation chez le vétérinaire passerait de 30 à 26,30 euros, la pose d’une puce électronique passerait de 50 à 44 euros, la vaccination de 60 à 52 euros et la vermifugation, de 20 à 17,5 euros pour ne citer que quelques exemples.

Les frais vétérinaires liés aux maladies, moins prévisibles mais parfois terriblement coûteux profiteraient encore davantage de la mesure. Des séances de radiothérapie facturées aujourd’hui 1 200 euros coûterait ainsi 1051 euros.

"Les soins vétérinaires ne sont pas un produit de luxe. Il n'y a pas de raisons qu'ils soient taxés comme tels. En les abaissant, je suis persuadée qu'on poussera les propriétaires d'animaux a davantage stériliser leurs chats et qu'on évitera un certain nombre d'abandons", estime la députée.

À lire aussi