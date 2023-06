Kevin De Bruyne, Angèle, Céline Dept, Thibaut Courtois, JCVD… Voici les personnalités belges les plus influentes sur les réseaux sociaux

Que ce soit de manière séparée ou globale. Pour cette dernière, le Saint-Graal revient au Diable rouge Kevin De Bruyne raflant le classement Instagram, TikTok, Twitter mais aussi général. Le joueur de Manchester City et gagnant de la Champions League devance son camarade Thibaut Courtois (aussi 2e sur Instagram et 4e sur Twitter). Céline Dept, tiktokeuse et créatrice de contenu foot, ferme le podium de ce classement général (elle arrive aussi 4e dans le Top TikTok) et la chanteuse Angèle arrive en 5e position.

Le ballon rond tient toujours la dragée haute - même en termes d'influence - avec encore le Diable rouge Leandro Trossard qui arrive en 2e position du top Twitter ou les créateurs de contenus foot que sont Oussama 5e du top TikTok) et Mehdi Amri, 2e du top YouTube. L'humour tient une bonne place avec Nicolas Lacroix d'Instagram, Shauna Dewit 5e ou encore Sami2bx en 3e position du top TikTok. Quant aux artistes de renom, outre Angèle citée plus haut, on retrouve Jean-Claude Van Damme dans le top 200 Instagram, la djette Charlotte De Witte 4e place du top YouTube ou encore la rappeuse bruxelloise Shay en 5e position Twitter et le rappeur liégeois Fresh Lapeufra en 5e position YouTube.

Comment l'agence a-t-elle opéré ce classement ? "Favikon est un outil d'analyse de l'économie des créateurs qui permet de rechercher n'importe quel créateur dans le monde et d'accéder à son profil, ses données et ses contenus les plus engageants", détaille BeInfluence, qui précise que la plateforme internationale prend désormais en compte la Belgique. "L'outil est connu pour ses classements 100 % basés sur les données, qui classifient des millions de comptes sur tous les réseaux sociaux."

Dans ce top 200, on retrouve en effet des professionnels de tous les milieux. Charles Michel, président du Conseil européen, est par exemple à la 110e place (mais arrive 4e sur LinkedIn). Quant à Guy Verhofstadt, député européen, se situe à la 125e place et notre Premier ministre Alexander De Croo pointe à la 135e (mais caracole à la 2e place sur LinkedIn). Notons également l'économiste Joeri Schasfoort à la 194e place ; Ilham Kadri, CEO de Solvay à la 175e (et 1re sur LinkedIn !) ou encore l'activiste écologique Anuna De Wever à la 157e place. Au cœur du top 100, on retrouve aussi des profils très variés : Esther Perel auteure et psychothérapeute à la 39e place, notre cycliste Remco Evenepoel à la 54e place ou encore le barbier Jurgen Meerschaert à la 61e place.

Ou quand être présent sur les réseaux sociaux prouve, ou du moins montre, que toucher un public plus large est essentiel. Car ce n'est pas parce que vous avez plus d'abonnés sur vos réseaux sociaux que vous êtes forcément plus "influent", que vous avez le plus d'impact sur votre communauté. La preuve avec l'influenceur Nicolas Lacroix qui, par exemple, compte plus de 826 000 abonnés sur son compte Instagram (nicoenvrai) contre 7,8 millions pour Jean-Claude van Damme mais se retrouve devant lui dans le Top. "C'est complètement dingue et improbable, je suis le troisième sur le compte Instagram en Belgique avec le meilleur taux d'engagement, juste après Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois", n'en revient pas celui qui est aussi humoriste. "Plus qu'à négocier le même salaire (sourires) !"

Même son de cloche du côté de l'influenceuse Shauna Dewit, aussi présentatrice TV sur Pickx +."Je trouve ça incroyable et improbable en même temps !, nous confie la jeune de 24 ans. J'aurais jamais cru dire un jour 'je suis 5e juste derrière Van Damme !' Je suis très heureuse aussi car cela montre que j'ai une communauté qui me soutient ! Maintenant, go dépasser les joueurs de foot, je vais apprendre à dribbler (sourires) !" Son secret pour arriver aussi haut dans ce genre de classement alors qu'elle possède beaucoup moins de followers - près d'un million contre les 7,8 millions de l'acteur - que notre JCVD national ? "Faut rester authentique et régulière ! Trouver sa propre identité !"