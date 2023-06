La raison qui l'a poussé à quitter le navire ? L'envie de se consacrer à d'autres grands rendez-vous de la chaîne. "50 Minutes Inside est l'émission que je présente depuis le plus longtemps dans ma carrière. C'est une grande partie de ma vie. Je me dis qu'il faut savoir passer la main et le faire quand je peux le faire. Je souhaite concentrer les enjeux de ma rentrée sur les samedis soir", explique Nikos Aliagas qui cédera les commandes du magazine à Isabelle Ithurburu à la rentrée prochaine.

Arrivé en 2001 sur TF1, Nikos Aliagas est de tous les immanquables de la chaîne privée. Parmi les grands programmes qu'il porte, on retrouve The Voice, la plus belle voix, The Voice Kids, les NRJ Music Awards, La Chanson secrète ou encore la Star Academy. Ce samedi, c'est le micro de La Chanson de l'année dont l'animateur prendra possession. En direct des Arènes de Nîmes, il présentera la dix-neuvième édition du grand show musical visant à élire la chanson qui a marqué l'année écoulée.

quinze titres en lice

Les successeurs potentiels du titre Rétine d'Amir, chanson gagnante de la dernière édition, sont au nombre de quinze. Le tenant du titre est à nouveau présent dans le classement avec Ce soir. Face à lui, on retrouve Des milliers de je t'aime de Slimane, Encore de Kendji Girac et Florent Pagny, Qu'importe de Juliette Armanet, Secret de Louane, Si j'avais su de Claudio Capéo mais également Un jour je marierai un ange du Belge Pierre de Maere.

Pour cette nouvelle édition, le système de votes a subi quelques changements. Pour la première fois, les téléspectateurs pourront voter en amont pour élire leur chanson de l’année, et ce, jusqu’au jour de diffusion de l’événement. Le trophée sera remis en direct lors de la grande soirée.