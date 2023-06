Thierry Ardisson à propos de l'"Hôtel du temps" consacré à Coluche: "Ça a été long et difficile"

Après le démarrage compliqué de l’émission, avez-vous pensé à ne pas continuer la série ?

"Qui aurait été content de ce résultat ? Moi, je ne l’étais pas du tout. Je pense que c’était avant tout lié à un problème de promotion. J’ai vendu cette émission comme une interview de Dalida et pas comme un biopic ou un docu-fiction. Or, ce n’était pas qu’une interview, il y a plein d’archives et des saynètes avec le personnel de l’hôtel. Les gens n’ont donc pas bien compris. Et puis, l’émission a été diffusée un lundi soir sur France 2 alors qu’on sait que la case idéale pour ce genre de programme, c’est le vendredi soir sur France 3."

Avez-vous apporté des améliorations à ce deuxième numéro ?

"La première émission a été un peu déceptive en termes d’audience mais le concept, lui, a suscité de très bons retours. Donc, il ne faut surtout rien changer. Si à chaque fois que la première émission d’une série marche moyennement, on s’arrête, alors, on ne fait plus rien. Au début, Tout le monde en parle était une catastrophe, il a fallu attendre trois mois pour que ça commence à marcher. Il suffit de croire en son projet. Et celui-ci est suffisamment ambitieux pour tenir bon encore plusieurs numéros avant de voir ce qu’on en fait. La preuve, le format a été racheté par Warner Bros à Los Angeles. Si les Américains l’ont acheté, c’est que c’est pas mal." (rires)

Lorsque vous avez lancé l’émission, vous avez annoncé l’arrivée d’un numéro consacré à Jean Gabin après celui de Dalida. Pourquoi avez-vous finalement choisi de diffuser Coluche ?

"Quand j’ai fait Gabin, les gens de la chaîne sont venus me voir et m’ont dit que c’était très réussi mais ils voulaient commencer la série avec une personnalité plus contemporaine. C’est pour ça que j’ai mis Coluche en boîte. Mais, il m’a fallu un an pour le faire. Ça a été long et difficile, je suis content qu’il sorte enfin."

Pourquoi long et difficile ?

"Parce que ça n’a pas été simple avec ses héritiers. Ça ne s’est pas mal passé mais ça a été long de se mettre d’accord sur ce qu’on voulait raconter ou pas et sur le ton. C’est normal, moi, c’est mon bébé ; eux, c’est leur papa ! Finalement, ils ont beaucoup apporté au film. On a signé le scénario tous les trois."

D’où les propos de Coluche sont-ils tirés ?

"Je commence le docu-fiction en expliquant que tout a été réalisé avec l’intelligence artificielle. Il n’y a donc pas de tromperie sur la marchandise. Et, tous les propos tenus dans le film sont authentiques. Je commence toujours par récolter tout ce que les personnes ont dit sur les sujets qui m’intéressent. Je fais les réponses avant les questions. Ce qui était incroyable avec Coluche, c’est que tout ce qu’il dit sur le travail, la retraite ou encore la police, c’est très contemporain."

Dans le numéro sur Coluche, on vous voit passer à côté des chambres d'hôtel de Johnny Hallyday et de Romy Scheider. Cela veut-il dire que ce seront les prochains numéros de l'Hôtel du temps ?

"J’aimerais bien faire Johnny. Il n’y a pas 100.000 personnalités que je pourrais interviewer dans Hôtel du Temps. Tout simplement parce qu’il faut qu’elles soient très connues et qu’elles aient une histoire intéressante. Gabin, pendant la guerre, il a refusé de collaborer avec les Allemands, il a vécu avec Marlène Dietrich dans la maison de Greta Garbo à Los Angeles et, puis, il s’est engagé dans l’armée du Général Leclerc pour aller jusqu’au nid d’aigle d’Hitler ! Peu de personnes connaissent cette histoire. Je ne ferai jamais une émission sur Michel Berger, par exemple. Il a fait des chansons exceptionnelles, mais sa vie n’était pas intéressante."

Dans ce deuxième numéro, vous évoquez Michel Drucker avec Dalida. Vous lui dites : "Il a failli emménager à l'Hôtel du Temps, mais au dernier moment, il a annulé". Avez-vous parlé de votre émission avec lui ?

"Je l’ai croisé il y a un mois au restaurant et je lui ai raconté. Il s’est marré. Il a beaucoup d’autodérision. Je lui ai aussi dit que le jour où il ne sera plus de ce monde, je le recevrai dans l’émission. Il m’a dit qu’il était d’accord."

Et vous, quand vous ne serez plus de ce monde, aimeriez-vous qu'on vous dédie un Hôtel du Temp s ? Si oui, y aurait-il des moments de votre vie sur lesquels vous ne voudriez pas vous pencher ?

"À partir du moment où ce sont des propos authentiques, ça ne me gênerait pas qu’on fasse ça avec moi. Mais, qu’est-ce qu’on raconterait de nouveau sur moi ? J’ai toujours été très transparent sur ma vie. J’ai publié mes mémoires en 1986 où j’explique comment j’ai commencé à prendre de la drogue, comment j’ai arrêté, etc. Il n’y a pas grand-chose qui n’ait pas été raconté. Je ne fais pas partie de ces starlettes de la télé qui ne veulent pas qu’on raconte la vérité. J’ai toujours demandé à mes invités de me dire la vérité, donc, quand les journalistes me posent des questions, je me sens obligé de faire pareil."