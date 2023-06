Avec "The Wheel", Arthur peine à convaincre les téléspectateurs

Lancé le 9 juin dernier sur la chaîne privée, le nouveau jeu télé n'a toutefois pas fait l'unanimité. La première partie n'a attiré que 2,55 millions de Français et la seconde, 2,36 millions. Un faible score comparé aux audiences un peu plus réjouissantes de Mask Singer dont la saison 5 s'est terminée la semaine précédente à la même case avec 3,09 millions de fidèles. Au classement des programmes les plus vus de la soirée, The Wheel, le Cercle des 7 finit deuxième derrière Tropiques criminels et ses 4,16 millions de téléspectateurs français sur France 2.

Sur les réseaux sociaux, les internautes se plaignent surtout de la lenteur du nouveau programme.

"1/4 heure pour expliquer les règles, il commence bien ce jeu", "On est d'accord que cette roue elle ralentit juste un peu plus qu'un jeu déjà lent et moisi ?", "On se fait ch**r, j'éteins The Wheel" ou encore "C'est tellement lent avec peu de questions", peut-on lire sur Twitter.

Heureusement, The Wheel, le Cercle des 7 a tout de même réussi à en convaincre certains comme Cyril Hanouna, par exemple. "Les chéris je vais vous dire la vérité, je kiffe The Wheel. Ça fait du bien de voir un peu de nouveautés, c'est frais ! Et je joue ! Je suis éclaté au sol mais je joue !", écrit l'animateur de Touche pas à mon poste ! sur le réseau social. D'autres n'ont pas caché leur enthousiasme à revoir Arthur aux commandes d'un jeu télévisé.

La roue remontera-t-elle la pente vendredi prochain ? L’affiche de cette seconde diffusion sur laquelle on retrouve des experts tels que Gérard Jugnot, Michel Sarran, Julie de Bona, Shy’m ou encore Alex Vizorek met, en tout cas, en appétit…