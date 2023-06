Leo Nocta , un univers musical à découvrir sur LN Radio

Leo Nocta n'est pas un inconnu. Il a déjà deux albums à son actif. in motion est sorti en 2020 et a enregistré plus de 500 000 écoutes. Remarquable pour un disque instrumental dans la lignée de ce que propose Sofiane Pamart. Le second, Bleu Minuit., a suivi l'année d'après. Le troisième est prévu dans le courant de l'année. Il devrait être disponible en octobre. Il s'agit d'un projet plus pop-rock comme en atteste "How Beautiful".

Il a aussi accompagné des artistes bien en vue comme Delta, Alex Germys, Alex Lucas, Henri PFR et Mustii. Il a aussi composé pour Konoba et Charles, sans oublier sa collaboration avec Loïc Nottet pour qui il a co-composé et produit la bande originale du court-métrage Candy 7, ainsi que les morceaux "Intro", "Farewell" et "Mr/Mme", extraits de l'album Sillygomania. Soit, à la louche, plus de dix millions d'écoutes ! Leo Nocta a commencé le piano à l'âge de quatre ans, quand assis sur le petit banc ses pieds sont encore loin de toucher le sol et ses doigts incapables de faire les écarts nécessaires pour couvrir ne serait-ce qu'une demi-octave. Mais aussi maladroit qu'il prétendait l'être à l'époque, presser les touches blanches et noires de l'instrument ont produit chez lui un déclic instantané. C'est dit, il fera du piano son instrument de prédilection et, plus tard, il composera des chansons intimes et authentiques comme il les qualifie lui-même.

À dix-sept ans, il a aussi entrepris d’apprendre la guitare. Rien d’étonnant pour un fan de Pink Floyd et de Dire Straits.

Piano… Guitare… Inutile de vous faire un long discours, les éléments étaient réunis pour que le Bruxellois s’intéresse de très près au rock symphonique, à la musique classique mais aussi au blues et à la pop.

Il restait à trouver un moyen de se faire connaître. Leo Nocta l’a trouvé sur YouTube en réalisant des reprises filmées ou en jouant sur des pianos de rues et dans des gares à partir de 2015.

Depuis, le Bruxellois trace sa route, enregistrant dans son studio de la capitale.

Avec son single "How Beautiful", qui se veut une ode à la confiance en soi, il explore les méandres d'une personnalité qui se perd dans ses pensées pour mieux se retrouver, explique-t-il. "Les premières phrases de cette chanson me sont venues après avoir joué un concert, en rentrant chez moi vers une heure du matin, en traversant les bois. Un noir absolu." Il ajoute : "J'évolue dans un entourage musical qui est actuellement en pleine remise en question. Bien que ce processus permette de trouver un équilibre, celui-ci peut aussi saboter notre amour-propre s'il est poussé à l'extrême. Avec 'How Beautiful', je veux rappeler qu'il existe des chemins lumineux et redonner confiance à chacun d'entre nous."