Un match de référence, un match abouti pour les Panthers

Dès le début de la rencontre après un round d’observation, les joueuses de Raoul Ehren ont pris le match en mains à tel point qu’à la 7e, le score était déjà de 2-0 ! Après une accalmie où l’équipe a contrôlé la rencontre et galvaudé 2 pc, la machine s’est remise en route. Tout y était : jeu collectif engagé, agressivité dans les duels, pressing haut empêchant les visiteuses de se relancer et d’entamer une quelconque reconversion. Il n’y avait qu’une équipe sur le terrain.

L'avalanche de buts dans les vingt dernières minutes étaient attendues tant les Belges maîtrisaient la rencontre. Emma Puvrez, Astrid Bonami et Michelle Struijk tenaient exactement le même discours à l'issue de la rencontre. "On a montré ce qu'on valait vraiment. On a fait ce que l'on sait. On a osé. 7-0 contre la Nouvelle-Zélande, nous pouvons être fières."

Quand on évoquait le contraste entre la prestation de vendredi avec ce match, là encore il y avait unanimité dans les réponses. "Il faut avouer que l'opposition était différente. L'Australie nous a gênées par son pressing empêchant Stéphanie Vanden Borre de relancer l'équipe. Elles avaient joué juste et nous n'avons pas osé."

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’équipe a corrigé le tir avec la manière à la plus grande joie du nombreux public conquis.

Belgique : Picard ; Vanden Borre, Puvrez, Brasseur, Blockmans ; Gerniers, Vandermeiren, Struijk ; Englebert, T’Serstevens, Bonami puis Rasir, White, Versavel, Nelen, Hillewaert, Belis, Sotgiu.

Arbitres : M. A. Rostron et C. Van Bunge.

Carte verte : 9e T’Sterstevens.

Les buts : 6e Marien (1-0), 7e Vanden Borre sur pc (2-0), 42e Englebert (3-0), 47e Marien (4-0), 54e White (5-0), 56e Versavel (6-0), 58e White (7-0).