“Un bob obligatoire pour chaque équipe”: dans ce club de tennis, on a déjà pris des mesures pour sensibiliser contre l’alcool au volant

Cette semaine, six clubs de tennis recevront les premières bornes éthylotests. Parmi eux, le club de La Raquette à Wavre, sans doute le plus gros du Brabant wallon avec plus de 1.200 membres. Pour ceux qui y ont déjà mis les pieds, sans forcément taper dans la raquette, ne savent que trop bien l'ambiance festive que l'on peut y trouver. "L'un des premiers leitmotivs du club, c'est la convivialité, confirme Eliane Monfils, présidente depuis plus de 25 ans. Tout le monde y est bienvenu. Mais cela se passe dans une convivialité intelligente."