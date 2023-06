Greg Van Avermaet au sujet de sa longue expérience sur le Tour de France : “Le maillot jaune, c’est presque anormal, irréel…”

Greg Van Avermaet espérait revenir sur le Tour, lui qui avait été très déçu d’avoir été écarté de la sélection des troupes de Vincent Lavenu il y a un an. D’autant qu’il avait réussi quelques bons résultats ces derniers temps, qui auraient pu plaider sa cause…

Dix jours après avoir annoncé sa future retraite à la fin de la saison, le champion waeslandien mettait un terme à 1338 jours sans victoire, le laps de temps entre son deuxième succès au Grand Prix de Montréal, en septembre 2019, et sa victoire libératrice lors des récentes Boucles de l’Aulne.

Le champion olympique de Rio ne sera donc pas de l’aventure, mais il reste un témoin et un acteur de premier plan de la Grande Boucle de la dernière décennie.

Après des débuts difficiles alors qu’il portait le maillot de Lotto, le Flandrien a mis quelques années avant de revenir au Tour, lui, le chasseur de classiques. Contrairement à d’autres anciens ou actuels spécialistes des courses d’un jour, “Golden Greg” a même fini par apprécier le Tour et par y obtenir des résultats dont il peut s’enorgueillir. GVA a remporté deux étapes ; la première, à Rodez en 2015 ; la deuxième, au Lioran l’année suivante. Trois fois deuxième, trois fois troisième d’une étape, il aura décroché, et souvent plusieurs fois, toutes les places du top 10. Seule lui manque la neuvième, lacune qu’il espérait combler bientôt…

L’ancien vainqueur de Paris-Roubaix a aussi porté le maillot jaune du Tour de France à onze reprises. Trois jours en 2016 après sa victoire dans la station du Lioran dans le Massif Central, puis huit jours deux ans plus tard. Une tunique qu’il avait obtenue cet été-là grâce au succès de son équipe, BMC, dans le chrono par équipes. Car avec ses partenaires de la formation américaine, aujourd’hui disparue, le Belge a également épinglé deux contre-la-montre par équipes, ce dont il n’est pas peu fier.

Greg, qu’est ce qui pouvait bien vous motiver, à 38 ans, à retourner au Tour ?

”J’aurais aimé y aller une dernière fois. Dix fois, cela aurait été un bon chiffre. Le Tour est une course où j’ai vécu de bons moments ; j’y ai beaucoup de bons souvenirs, parfois des moins bons ou plus durs, mais je voulais quand même y retourner. Je restais motivé et je le resterai jusqu’au bout de ma carrière…”

Pourtant, vos premiers pas au Tour n’ont pas été une franche réussite au point que vous êtes resté ensuite quelques années sans y revenir.

”C’est vrai. Ma première participation, c’était en 2009, avec le départ à Monaco. J’ai été directement confronté à une course dure durant laquelle, plus d’une fois, je me suis demandé ce que je faisais là et quel intérêt j’avais d’y être. Pour un coureur comme moi, il y avait très peu d’occasions de se mettre en évidence ou d’obtenir un résultat. Les jours passant, on se dit : 'À quoi ça rime ?' Si je me souviens bien, ma meilleure chance, c’était une étape avec arrivée à Vittel. Ce jour-là, je me sentais bien, je l’avais coché sur mon agenda, comme on dit. J’ai essayé plusieurs fois en début d’étape de partir avec un groupe mais j’ai manqué la bonne échappée qui est allée au bout (NdlR : succès de Nicki Sorensen). Après, la journée est longue… J’avais roulé trois semaines sans le moindre résultat (il s’était classé quand même quatrième et septième de deux sprints) et ça m’avait un peu refroidi. Finalement, il a fallu un peu de temps pour que je revienne au Tour et je le regrette un peu car j’ai raté quelques occasions.”

Greg Van Avermaet, lors de sa victoire sur la 5e étape du Tour de France en 2016.

Quatre occasions, puisque vous ne revenez au Tour qu’en 2014. Dès le deuxième jour, vous manquez de gagner l’étape au Yorkshire et le maillot jaune vous passe sous le nez.

”À partir de là, il y a eu de meilleurs parcours pour moi avec des étapes qui me motivaient vraiment. C’est encore plus vrai ces dernières années, avec plus d’opportunités mais, malheureusement, j’avais moins les jambes (il sourit). Le Tour reste une course difficile pour les hommes des classiques. Si vous prenez les étapes pour les grimpeurs et celles pour les sprinters, vous en enlevez déjà dix-huit, ajoutez-y un chrono et, finalement, des gars comme moi, on n’a que deux opportunités de jouer la gagne. Si vous n’êtes pas un super coureur comme Wout van Aert ou un homme du classement, ce n’est pas toujours le bon choix d’aller au Tour. Souvent, dans la dernière semaine, je me suis demandé ce que je faisais là et j’ai régulièrement souffert pour rejoindre Paris. Mais quand vous êtes au sommet de vos possibilités, quand vous faites partie des meilleurs du peloton, c’est quand même agréable et normal d’être dans ce qui est la plus grande course, de faire partie de l’histoire. C’est ce qui m’est arrivé de 2014 jusqu’à l’an dernier, puisque j’y suis chaque fois revenu.”

guillement “Gagner en équipe, c’est différent, c’est une autre sensation, tout le monde vit pour ce but pendant des jours. Chez BMC, nous étions vraiment des spécialistes.”

Chez BMC, vous aviez un leader pour le classement dans votre équipe, que ce soit Tejay Van Garderen, Samuel Sanchez ou Richie Porte, ça devait être encore moins facile de devoir les encadrer, non ?

”Au contraire ! C’était surtout Tejay et Richie qui visaient le classement. Pour moi, c’était idéal parce que, comme coureur de classiques, c’est bien d’avoir un but dans toutes ces étapes où vous savez que vous n’obtiendrez pas de résultat. Aider et protéger votre leader pendant ces douze ou quinze étapes qui, sans cela, vous paraîtraient vraiment très longues et dures, moi, ça me permettait de rester focalisé. J’aurais pu le refaire pour Ben (O’Connor, le leader d’Arg2R Citroën). C’est bien d’avoir un excellent sprinter dans votre équipe, ou un gars qui vise le classement. J’ai pu aussi régulièrement faire baisser la pression autour d’eux en début de Tour ; par exemple, en gagnant une étape ou en réussissant de bons résultats avant d’arriver à la montagne. L’équipe était contente et détendue grâce à cela.”

Avec ce groupe, justement, vous avez aussi enlevé deux fois un contre-la-montre par équipes.

”Un très agréable souvenir. Nous étions des spécialistes ; on avait vraiment une équipe pour gagner ce genre de courses ; on s’y préparait très bien notamment en partant plus tôt pour aller reconnaître ce chrono. Ces étapes étaient toujours un grand objectif chez BMC. Personnellement, c’est un exercice que j’aime bien plus que le chrono individuel. J’ai dû gagner une petite dizaine de chronos par équipes, c’est vrai, grâce à de bons équipiers (il rit).”

En 2016, à Plumelec, vous aviez battu les Sky de Chris Froome d’une seconde.

”Un formidable souvenir ; gagner en équipe, c’est différent, c’est une autre sensation ; tout le monde vit pour cet objectif pendant des jours, les coureurs mais aussi le personnel, le staff. Tout était réglé comme sur du papier à musique. De 2014 à 2018, je pense qu’on les a tous gagnés, au Tour, à Tirreno et dans d’autres courses comme le Mondial et j’en suis très fier.”

On dit souvent que votre première victoire d’étape, à Rodez en 2015, a été un déclic dans votre carrière, c’est vrai ?

”Gagner ce jour-là fut très important. J’avais fini deuxième à Sheffield l’année précédente où j’étais passé très près du succès. À Rodez, toute l’équipe avait contrôlé l’étape pour moi, m’avait parfaitement placé au pied de la côte et j’avais pu concrétiser. C’était une libération, une confirmation de ce que je pouvais faire. Je savais ce dont j’étais capable mais vous ne pouvez pas sans arrêt bien rouler, passer de peu à côté de la victoire et trouver une excuse à chaque fois. Là, je montrais enfin que je pouvais réussir et gagner de grandes courses. La différence entre finir deuxième ou troisième et gagner est immense et, là, en plus, c’était contre Sagan auquel j’avais résisté et que j’avais battu alors qu’il était au sommet de sa carrière, le meilleur du monde dans son genre. J’avais déjà gagné des courses (NdlR : il comptait 22 victoires dont une étape de la Vuelta, Paris-Tours, le G.P. de Wallonie, les Tours de Belgique et de Wallonie…) mais ce fut le début de ma meilleure période qui s’est étalée sur les cinq, six saisons suivantes. Cette victoire avait donné un coup de boost à ma carrière.”

En 2015 aussi, vous avez abandonné le Tour pour la seule fois en neuf participations.

”C’était pour une bonne raison (il rit).”

La naissance de votre première fille, Fleur.

”C’était prévu pour la fin du Tour mais Ellen (sa compagne) m’a appelé en disant que ça allait arriver plus vite que prévu. On avait envisagé ce cas avec les dirigeants de BMC et j’ai pu partir. C’était normal que je rentre à la maison. Ce n’est pas facile de quitter le Tour mais il y a des choses plus importantes que la course. Ma famille m’a toujours soutenu dans mon métier, ma femme depuis qu’on se connaît et mes enfants, aujourd’hui, ont fait d’énormes sacrifices et c’était évident d’y être.”

À vos débuts, vous aviez gagné le classement par points de la Vuelta, en 2008, vous n’avez jamais songé à faire de la conquête du maillot vert un objectif ?

”Sincèrement, non. J’étais trop limité dans les sprints massifs. À la Vuelta, j’avais 22 ans, à cet âge, vous ne réfléchissez pas beaucoup (sourire). Il faut faire sa place, se battre pour les sprints. Contre les vrais sprinters, j’aurais pu finir entre cinq et dix mais pas mieux. Peter (Sagan), lui, était partout dans les cinq premiers. Ça aurait été impossible de le battre à la régulière. J’aurais peut-être pu finir troisième ou quatrième mais Peter avait à chaque fois une telle avance (NdlR : Van Avermaet a terminé sixième en 2018, deux fois huitième et une fois neuvième du classement par points). Il aurait fallu qu’il tombe ou soit malade et gagner comme cela, ça ne m’intéresse pas.”

Greg Van Avermaet, en 2015. ©BELGA

Vous avez parlé de bons souvenirs, le départ de Bruxelles, il y a quatre ans, a dû en être un pour vous ?

“Un énorme. La présentation sur la Grand-Place, mon échappée dans la première étape, le maillot à pois, l’ambiance autour d’Eddy (Merckx)… J’ai pu mesurer ma popularité et en profiter ; pendant une semaine où nous sommes restés en Belgique, j’ai entendu crier mon prénom des milliers de fois.”

Sportivement, vous avez dû râler plusieurs fois d’être battu de peu. En 2020, à Nice, vous auriez pu retrouver le maillot jaune lors de la deuxième étape, vous finissez quatrième en gagnant le sprint du petit groupe des favoris qui termine à deux secondes d’Alaphilippe, Hirschi et Yates.

“C’était une étape à 4000 mètres de dénivelé que j’avais cochée. Ce n’est pas passé loin ; je pestais en effet mais ils étaient les plus forts ; c’est le sport.”

C’est votre plus grosse déception ?

“Au Yorkshire, en 2014, j’avais déjà terminé sur les talons de Nibali qui garde une ou deux secondes et prend le maillot. Pourtant, j’étais encore plus déçu en 2018, à Roubaix après l’étape des pavés, où John Degenkolb m’avait devancé dans un sprint à trois avec Yves (Lampaert). J’avais compris que c’était une chance unique qui s’envolait de gagner une étape avec le maillot jaune. Je l’avais aussi pointée depuis longtemps mais j’avais dû me contenter de la deuxième place.”

Votre victoire au Lioran, dans une étape de montagne, c’était aussi un fameux numéro.

“C’est une autre victoire qu’à Rodez. Ce fut sans doute une des meilleures journées de ma carrière sur un vélo. Il y avait ce succès sur un parcours normalement trop dur pour moi et, en plus, j’avais pris le maillot jaune. C’était très spécial. Normalement, je gagne dans un petit groupe au sprint mais pas en solitaire. Dans ces cas, c’est en toute dernière minute que vous savez que vous allez ou que vous avez gagné. Là, les dix ou quinze derniers kilomètres, je savais que j’allais enlever l’étape et je savais même avant cela que j’allais prendre le maillot jaune. C’est le genre de choses dont vous rêvez depuis des années. Comme gamin, je regardais le Tour à la télé ; ce sont des images qu’on n’oublie pas. Là, c’était moi que les gens et les gamins du monde entier regardaient. C’était beau.”

Vous rêviez du Tour en étant jeune ?

“Comme jeune garçon, bien sûr. On regarde la télé tous les jours, on rêve du Tour, on fait des courses avec ses copains… Je me souviens que nous suivions les étapes de plaine avec l’espoir de voir Tom Steels, un gars de la région (NdlR : le Pays de Waes), gagner (il a enlevé neuf étapes). Quand c’était le cas, tout le monde était content à la maison et dans le voisinage. Quand c’était un Belge qui s’imposait, nous étions tous heureux. Plus tard, quand j’étais adolescent, c’était les années Armstrong puis j’ai commencé à courir après avoir arrêté le foot et quand j’ai compris quelles étaient mes qualités, je n’ai plus rêvé de gagner un jour le Tour (il rit).”

Petit, vous y passiez vos vacances avec vos parents qui étaient fans de Greg LeMond. C’est au triple vainqueur américain que vous devez votre prénom. Une photo vous montre à ses côtés, timide, dans les bras de votre père Ronald, lui-même ancien coureur. C’était en 1989, l’année de sa fameuse victoire contre Laurent Fignon.

“J’avais quatre ans et c’était dans un hôtel à l’Alpe d’Huez. Tout cela, on me l’a dit après. Mais c’est vrai, pendant des années, nous suivions régulièrement le Tour pendant une semaine avec mes parents, dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Nous allions dans le dernier col. On regardait passer la caravane et les coureurs. Comme gamin, avec votre vélo, vous voulez prouver que vous êtes meilleur que les autres dans la montée et ce sont des images et des souvenirs auxquels j’ai souvent repensé quinze ou vingt ans plus tard en revenant aux mêmes endroits, cette fois dans la course.”

Parlez-nous du maillot jaune que vous avez porté durant onze étapes.

“C’est quand on le revêt qu’on commence à comprendre ce qu’il représente. Avant, je n’imaginais pas que c’était si grand. C’est un peu anormal, irréel même.”

On dit “spécial”…

“Oui, jusqu’alors, si on me demandait de choisir entre porter le maillot jaune ou gagner une étape, je répondais toujours que je préférais la victoire. Le maillot jaune est si spécial que de l’avoir porté, c’est comme une troisième victoire d’étape. Vous êtes dans le maillot de votre équipe et quelques instants plus tard, vous êtes en jaune. Le conserver plusieurs jours de surcroît, c’est vraiment un bonheur, quelque chose qu’on savoure. Je l’ai même eu un jour de repos, c’est quelque chose dont on profite même si vous êtes le centre d’intérêt des médias (il sourit).”

Les deux fois, vous étiez même parti à l’attaque pour augmenter votre avance et tenter de le garder un ou deux jours de plus.

“On y prend goût et les deux fois, j’étais dans un très bon jour. Il faut avoir les jambes mais encore pouvoir prendre l’échappée et comme maillot jaune, on vous regarde différemment. En 2018 (NdlR : dans l’étape du Plateau des Glières menant au Grand Bornand), j’étais le dernier à avoir pu sortir du peloton et prendre l’échappée.”

De Contador à Vingegaard, en passant par Nibali, Froome, Thomas, Bernal et maintenant Pogacar, vous avez connu différentes générations. Celle-ci est-elle plus forte, plus exceptionnelle ?

“Chaque période et chaque génération ont leurs champions. Moi, je deviens plus vieux, alors ça n’aide pas mais j’ai couru au Tour contre Contador ou Froome à leurs meilleures années. Ils n’avaient rien à envier aux champions d’aujourd’hui. La manière avec laquelle Contador grimpait, comment il enflammait la montée d’un col, c’était aussi impressionnant. Froome, c’était sans doute plus calculé, plus mesuré, mais ses valeurs de puissance étaient aussi hors du commun et très proches certainement de celles de ceux qui dominent aujourd’hui, Vingegaard ou Pogacar. La grande différence c’est que Pogacar peut tellement d’autres choses, il est tellement fort sur d’autres courses où on n’attendait plus les coureurs du classement.”

Il a gagné le Tour des Flandres dont vous rêviez.

“En effet, il roule bien sur tous les terrains, il peut gagner toutes les classiques mais chaque génération a ses héros. Aujourd’hui, ils sont plus polyvalents, ils brillent sur plusieurs terrains. C’est surtout Pogacar qui est un phénomène parce que je pense que Vingegaard est moins fort sur les classiques.”

Tous les deux restent les grands favoris du Tour. Comment voyez-vous leur duel ?

“C’est difficile de dire ; on manque de points de comparaison et de renseignements. Je suis certain que Pogacar fait tout ce qu’il faut pour être en condition au départ du Tour mais sa préparation n’aura pas été celle que lui et son équipe envisageaient. Ce ne sera pas simple évidemment avec le retard dû à sa chute. Il va peut-être lui falloir un peu de temps pour se mettre dans le rythme, en espérant pour lui, que ça ne lui a pas trop coûté de retard dans la première partie du Tour. D’un autre côté, il va peut-être bénéficier de plus de fraîcheur car il avait quand même effectué un très copieux début de saison jusqu’à Liège-Bastogne-Liège. Là, il a dû prendre un peu plus de repos que prévu et ça lui fera sans doute du bien. Je pense que même si la période de préparation a été courte, il sera prêt. Pogacar est encore jeune aussi, ça va lui permettre de revenir plus vite en condition. Ce qui est sûr, c’est que ce n’est pas quelqu’un comme tout le monde donc il est toujours un des deux favoris et il a tout fait et va tout faire pour gagner à nouveau le Tour.”

Greg Van Avermaet mettra bientôt un terme à sa carrière. ©VKA

En plus, avec cet accident et, d’un autre côté, la démonstration de Jonas Vingegaard au Dauphiné, ce n’est pas ou moins à Pogacar de porter le poids de la course.

“En effet. Vingegaard va avoir automatiquement plus de pression. Ce qui va rendre la victoire plus compliquée à atteindre mais je pense que ce n’est jamais facile de gagner le Tour de France. Ça promet en tout cas une belle course avec un beau duel dans lequel j’espère que Ben (O’Connor, son équipier et leader) pourra venir jouer un rôle majeur. Il est en forme, l’équipe le soutient totalement, je suis optimiste.”

Pensez-vous que Remco Evenepoel a fait le bon choix de ne pas s’aligner sur le Tour, malgré son abandon au Giro ?

“C’était une décision que lui devait prendre mais quand vous voyez tout ce que ces coureurs qui visent le classement font pour être au top le moment voulu, on comprend qu’il ne pouvait pas s’aligner sans préparation spécifique. Quand il s’aligne sur une course, il est à 100 %. Or, il n’aurait pas été à 100 % et je comprends très bien, pour le connaître un peu, qu’il aura préféré s’aligner l’an prochain en étant en condition et en ayant effectué la meilleure préparation possible. Il est encore jeune et a donc le temps ; il doit encore progresser, gagner en expérience.”

Pendant une longue période, on n’a plus eu en Belgique de grimpeurs et de sprinters au Tour et voilà que subitement on en a retrouvé, qui performent déjà, comme van Aert ou Philipsen, ou qui vont le faire bientôt, croit-on, comme Evenepoel, Uijtdebroeks, Van Wylder, Van Gils, De Lie et d’autres encore…

“On a en effet beaucoup de jeunes talents. Longtemps, les Belges étaient contents de gagner une étape. J’ai même été le meilleur Belge du Tour au classement final en 2018 avec toutes mes échappées (NdlR : 28e à 1 h 10 de Geraint Thomas, entre Pierre Rolland et Adam Yates). Maintenant et dans le futur, on a beaucoup plus d’autres options. Wout est capable aussi de gagner un contre-la-montre, un sprint massif ou une étape de haute montagne. Lui aussi peut gagner partout.”