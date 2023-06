L’incident n’est pas sans rappeler la multiplication des bavures policières ces dernières années, que ce soit suite à une intervention des forces de l’ordre, à l’image du cas d’Adama Traoré, ou par les affrontements entre manifestants et forces de l’ordre ayant émaillé le mouvement des "gilets jaunes".

Une actualité qui illustre à quel point la France est divisée, voire fracturée, en deux camps totalement irréconciliables, avec d’un côté une police soi-disant exempte de tout reproche qui ne commettrait jamais de bévue et de l’autre, des victimes révoltées comparables à des "anges".

Entre les deux, la réalité est plus complexe. Car si la société est de plus en plus brutale, les violences policières sont devenues systémiques et échappent (trop) souvent à la loi. Et à côté de la récupération politique, les faits, eux, ne mentent pas. Depuis 2017, il y a eu cinq fois plus de tirs policiers mortels pour refus d’obtempérer, dont 13 décès l’an dernier, d’après France Inter. La hausse régulière du nombre de refus d’obtempérer ne peut pas tout justifier, notamment l’augmentation soudaine du nombre de tirs policiers sur des véhicules.