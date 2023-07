Immobilier : le Belge contraint d’acheter plus petit, voici la superficie que les ménages peuvent s'offrir par région

À lire aussi

L’indexation des salaires avait permis aux Belges de pouvoir lorgner des superficies plus grandes, pour atteindre 106 mètres carrés en janvier dernier grâce à l’indexation des salaires, mais la tendance s’est aujourd’hui inversée pour redescendre à 103 mètres carrés à l’échelle nationale. “Cette baisse mensuelle du pouvoir d’achat immobilier est le résultat de la combinaison de taux d’intérêt plus élevés et des prix qui continuent d’augmenter. Malgré cela, l’indexation des salaires permet de maintenir le pouvoir d’achat immobilier au même niveau qu’il y a 12 mois, bien que le taux d’intérêt moyen soit actuellement supérieur de de 0,7 point de pourcentage”, indique Piet Derriks, Managing Director d’Immoweb.

A Bruxelles, un ménage moyen ne peut s'offrir que 56 m²

En Flandre, le pouvoir d’achat immobilier moyen est aujourd’hui de 99 m², tandis qu’en Wallonie, il atteint 137 m². Cela s’explique par le caractère plus abordable de l’immobilier en relation aux salaires de ces régions. À Bruxelles, un ménage moyen ne peut acheter que 56 m².

Immoweb calcule le pouvoir d'achat immobilier sur la base du nombre de mètres carrés qu'un ménage belge (défini comme 2 adultes mariés ou cohabitants légaux) avec un revenu médian peut acquérir en contractant un prêt hypothécaire à ce moment-là. "Le calcul repose sur l'hypothèse qu'un apport personnel de 10 % sur la valeur du bien, ainsi que les coûts de transaction (droits d'enregistrement, frais de notaire) doivent être payés en fonds propres", précise Piet Derriks.

Malgré la perte de pouvoir d’achat continue, les prix de l’immobilier ont également résisté au deuxième trimestre. Une augmentation de 1,7 % a été enregistrée au cours des trois derniers mois, ce qui signifie qu’aujourd’hui, le prix moyen en Belgique s’élève à 2 288 €/m².

La hausse des prix est similaire en Flandre (+1,9 %) et en Wallonie (+1,7 %), bien que les prix au mètre carré diffèrent fortement, atteignant respectivement 2 419 €/m² et 1 720 €/m². En revanche, à Bruxelles, où le prix au mètre carré est plus élevé à 3 327 €, la hausse des prix de l’immobilier a été plus modérée au cours des trois derniers mois, avec une augmentation de 0,9 %.

Le pouvoir d’achat immobilier d’un ménage belge1 s’élève aujourd’hui en moyenne à 103 m². C'est 3 % de moins qu’au début de l’année 2023, où le pouvoir d’achat immobilier avait atteint 106 m² grâce à l’indexation des salaires, selon les calculs effectués par la plateforme immobilière Immoweb dans son nouvel indice des prix. Immoweb observe également une augmentation à deux vitesses entre les grandes villes et les zones périphériques. Ainsi, Gand a enregistré une hausse des prix de 1,4 % au cours des six premiers mois, tandis que l’immobilier en Flandre-Orientale a gagné en valeur de 4,1 % en moyenne. En ce qui concerne la Wallonie, les provinces de Namur et du Hainaut ont également connu une augmentation, tandis que les villes de Namur, Mons et Charleroi ont enregistré une baisse des prix.

